tvernews.ru
10 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Внимание, от судебных приставов приходят письма с вирусами!

10 Февраля 2017 11:13
Автор: TIA

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями, ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ведомства.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: вирус вирусные письма вредоносный код судебные приставы
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • Paul_Moriarty 
    Хахаха! Теперь и у приставал в сети саморассылающийся шифровальщик завелся.
    10.02.2017 11:23
    0 | 6

    • jazz-y 
      "заплатите по исполнительному производству и получите код для расшифровки ваших файлов!"
      10.02.2017 11:42
      0 | 8

  • sad 
    айтишник на премию собирает)
    10.02.2017 12:28
    0 | 2

  • Унук аль Хай 
    исходя из контекста можно подумать, что большинство россиян считает современные коммуникационные технологии чем-то не поддающемся описанию. Если биологические объекты не в состоянии обеспечить свою информационную безопасность на ничтожно-необходимом уровне, то логично предположить что и остальные их скиллсы неоптимальны.
    10.02.2017 12:32
    1 | 1

  • USSR 
    Это к сожалению не только от ФСПП приходит. И налоговая, и консультант и гарант и прочее. Там и счёт на доплату и акт сверки. Вариантов масса. Исход один - зашифрованные базы данных и документы на компе. 
Но самое интересное- это реакция некоторых органов. Лично присутствовал при составлении протокола и формирования запроса полицейскими. 
Сначала 10 минут ломались, типа все равно мы ничего не сделаем и никого не найдём. Но под давлением приступили к оформлению. 
Да, и видят полицаи это первый раз и слышать о таком не слышали
    10.02.2017 13:20
    0 | 0

  • wallhack 
    как правило в таких письмах левый отправитель, поэтому непонятно что за кипишь. уже давно известно про эти письма счастья что от налоговой, что от приставов
    10.02.2017 14:04
    0 | 0

  • MikeH 
    Ну что вы как маленькие. Обычная социальная инженерия.
    10.02.2017 14:18
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
78

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
68

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
58

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100