В Тверской области во время застолья случилась поножовщина, пострадали два человека

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в деревне Городок Лесного района нанесли ножевые ранения. Сотрудники полиции установили, что в день происшествия мужчины соображали на троих. Между ними возникла ссора - один из участников застолья взял кухонный нож и нанес им своим приятелям несколько ударов в спину и грудную клетку.

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в деревне Городок Лесного района нанесли ножевые ранения. Сотрудники полиции установили, что в день происшествия мужчины соображали на троих. Между ними возникла ссора - один из участников застолья взял кухонный нож и нанес им своим приятелям несколько ударов в спину и грудную клетку. Задержан 59-летний подозреваемый, свою вину мужчина признал полностью. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемый задержан в порядке статей 91- 92 УПК РФ. Изъятый сотрудниками полиции нож приобщен к остальным материалам, собранным на месте происшествия. Ведется следствие.

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