В Торжке отловят 136 бездомных животных

Именно 136, так цифра озвучивается в официальном сообщении администрации Торжка. Безнадзорных собак и кошек будут отлавливать в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней.

Именно 136, так цифра озвучивается в официальном сообщении администрации Торжка. Безнадзорных собак и кошек будут отлавливать в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней. Сейчас администрация подготавливает конкурсную документацию для проведения аукциона по выбору исполнителя.

В 2017 году для города выделены субвенции на отлов 136 голов животных. Проведение аукциона запланировано на февраль 2017 года, информирует администрация Торжка.