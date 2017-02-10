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В Торжке отловят 136 бездомных животных

10 Февраля 2017 09:47
Автор: TIA

Именно 136, так цифра озвучивается в официальном сообщении администрации Торжка. Безнадзорных собак и кошек будут отлавливать в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней. Сейчас администрация подготавливает конкурсную документацию для проведения аукциона по выбору исполнителя.

В 2017 году для города выделены субвенции на отлов 136 голов животных. Проведение аукциона запланировано на февраль 2017 года, информирует администрация Торжка.

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Метки: отлов безнадзорных животных отстрел животных отлов бездомных животных
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Комментарии (28)

  • ЯэтоЯ 
    АБСУРД ГОСПОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я понимаю, что сумма средств, выделенная на данные цели, по сегодняшним ценам позволяет провести работу только с 136 животными...... так наверное посчитали бюрчерви в ведомстве: математика 4-й класс: Сумма/цена за единицу = количество!   А из ВУЗовской математики слабо????? ВЕДЬ многие в студенческий период своей жизни "гавкали" НА ФИГА МНЕ УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ - ОНА МНЕ НЕ ПРИГОДИТСЯ...... вот и получается АБСУРД
Читайте ниже сейчас "заумные" и не очень будут все комментарии писать. Один абсурднее другого. Развлекаемся дальше.
    10.02.2017 09:55
    0 | 2

  • Ufthang 
    Что-то маленький план какой-то, надо бы побольше псятины изводить.
    10.02.2017 09:59
    6 | 3

    • Bonch 
        Жаль, что на  отлов аморальных троллей  не выделяют бабки...
      10.02.2017 10:12
      1 | 5

      • Dobry кrtek 
        Сами сдохнут, за бесплатно.
        10.02.2017 10:22
        2 | 2

      • LyudoEdka 
        Кротогномы не истребимы.
Впрочем как и Мысчь!
        10.02.2017 10:27
        2 | 8

  • BARBAwin 
    137-я собачка  или кошечка до следующего конкурса восполнит потери 136-ти собратьев
Или это "заумный" комментарии?
    10.02.2017 10:01
    0 | 11

  • ЯэтоЯ 
    P.S. А что будут делать если смогут поймать только 134 например? две "штуки" в частном секторе с поводков снимут????
как раз секрет раскроют: https://tvernews.ru/news/218522/ а то бомжи-бомжи....
    10.02.2017 10:03
    1 | 1

    • Шариков 
      Тогда сделают нашу бригаду межрайонной!
И удвоят план
      10.02.2017 10:07
      0 | 9

  • kudimov 
    Странно, что количество так точно знают. Перепись бездомных животных что ль была?)
    10.02.2017 10:12
    0 | 5

  • ArT1986 
    Я правильно понимаю, что после отлова животным не жить?
    10.02.2017 10:14
    0 | 1

    • MochaLovka 
      Их стерилизуют и раздадут желающим
      10.02.2017 10:19
      0 | 9

      • ЯэтоЯ 
        ага, а если желающих меньше чем сочачек? то КРОТ прав?????
        10.02.2017 10:29
        0 | 1

        • Бомба 
          Тогда желающие получают по две особи в руки
          10.02.2017 11:09
          0 | 6

  • Житель подземелья 
    А кошки им чем мешают? Ладно бобики, им не место в городе (бездомным особенно), а эти вроде не кусаются и вообще жить особо не мешают.
    10.02.2017 10:16
    1 | 2

    • Шариков 
      Это тебе не мешают
      10.02.2017 10:19
      1 | 9

  • Dobry кrtek 
    Животных банально и тупо убьют ( хорошо, если без мучений ), получив за это денежное вознаграждение. Цивилизация (с)...
    10.02.2017 10:21
    0 | 5

    • ЯэтоЯ 
      Без вознаграждения! Только в рамках выделенной суммы. Именно по этому сабаколовам и определили 136 "тушек", а иначе бы за проценты со всего ЦФО натаскали бы.....
      10.02.2017 10:24
      1 | 1

    • Бомба 
      Я собак есть не буду
      10.02.2017 10:24
      0 | 10

  • JKTU 
    А тебя никто и не спросит.
    10.02.2017 10:34
    1 | 1

  • Bonch 
      Опять всё по-старому:  на  глазах у всего общества бестолково гробят наши  деньги!  Власти демонстрируют  формальный, незаинтересованный, безответственный и неэффективный подход. 
   А ещё хуже, что проблема  не  решается, животные по людскому недосмотру остаются  беспризорными, страдают, а потом  ещё  и с запредельной жестокостью убиваются.
   И  всё  это не взирая  на  прямое  указание высших руководителей нашего государства,  требующих остановить эту бойню.
  ***  Недавно министр природных ресурсов РФ Сергей Донской призвал «предотвращать появление «концлагерей» для животных».
  В конце 2016 г.  Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию. Он поднял резонансную тему обращения с бездомными животными. По словам президента, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс.
"Отсутствие норм и правил в этой сфере (...) в отдельных вопиющих случаях выливается и в жестокое, бесчеловечное отношение к животным", - сказал Путин. И добавил: « Давайте обсудим, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными".
  Недавно Сергей Иванов поддержал зоогуманистов.
27-го декабря 2016 года на заседании Государственного Совета РФ специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов упомянул о разрабатываемом законопроекте об ответственном обращении с животными:
"По моему глубокому убеждению, во-первых, нельзя делить наших братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали своих питомцев на улицу, как надоевшую игрушку. (...) Разумеется, необходимо, поддерживать сеть приютов и центров передержки животных.
Во-вторых, ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег". 
    Я  не  понимаю позицию и действия районных властей:  им  что федеральные  министры  и глава государства не  указ?!!
  Ну  мы  же  этого так  не  оставим. ОНФ,  прокуратура, областные и федеральные структуры знают где  вас  искать и что с  вами делать.
    10.02.2017 11:15
    0 | 2

    • Ufthang 
      Вона как, они не оставят:) Непонятно им видите ли:) Да всем плевать, нет других проблем как-будто.
      10.02.2017 14:57
      0 | 0

  • Net. 
    Очередной акт жестокости и проявления человеческой глупости. Делать что- либо профессионально и цивилизовано не умеют, наймут алкашей за копейки жутким образом хватать всех подряд, а деньги спишут на нужды " особо нуждающимся". Вспоминаются кадры из фильма "Собачье сердце"... В большинстве случаев эти животные были домашними, а "милые добрые" хозяева обрекли их на скитание по помойкам! Пока "биологический мусор" в виде равнодушных, жестоких, глупых и жадных будет диктовать правила игры под названием жизнь - хаос непобедим! "Малина" для упырей!
    10.02.2017 11:42
    0 | 2

    • webagent 
      Наташа, профиль откорректируй
      10.02.2017 11:46
      0 | 4

    • Ufthang 
      Вот, правильно. Надоела псина, найди в себе мужество прикончить ее, а не выбрасывать.
      10.02.2017 14:58
      0 | 0

  • Йожик Малафей 
    Отлавливать, в течении месяца держать в приюте, чтобы хозяева могли найти потерявшихся, остальных безболезненно усыплять! Только так!
    10.02.2017 12:01
    1 | 1

  • Whois 
    Хорошо не 136,5...
    10.02.2017 12:15
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    субвенция выделена на 136 - значит ровно 136 объектов будет подвергнуто процедурам. На содержание "приютов" нет необходимых средств в рамках секвестра бюджета. Вообще, столь незначительное количество санируемых объектов должно оказать исключительно позитивное влияние на локацию "Торжок". Во-первых, будет освоена субвенция, а во-вторых сохранится значительная часть урбан-фауны, что не повлечет за собой противоречий в пищевых цепочках биологических объектов.
    10.02.2017 12:49
    1 | 0

  • Bonch 
      Это какой-то "биоробот" что ли  написал?
   Да...  Есть Люди,  а  есть "биообъекты".

    Достоевский  «Братья Карамазовы»:
"Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите: им бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя,— увы, почти всяк из нас!".
    10.02.2017 13:30
    0 | 0
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