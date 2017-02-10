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Инженеры Калининской АЭС стали победителями всероссийского конкурса

10 Февраля 2017 09:11
Автор: TIA

Специалисты Калининской АЭС стали лауреатами XVII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016». Жюри, в состав которого вошли видные российские ученые, конструкторы, инженеры и организаторы производств, отметили высокий профессиональный уровень представленных специалистами КАЭС работ.

По результатам II тура всероссийского этапа конкурса по версии «Профессиональные инженеры» звание Лауреата конкурса присвоено Микушиной Надежде Алексеевне, инженер-технологу отдела по подготовке и проведению ремонтов.

По результатам I тура всероссийского этапа конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель I тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награждены Никифоров Алексей Алексеевич, инженер-технолог отдела по подготовке и проведению ремонтов и Рябой Евгений Валерьевич, инженер-электроник цеха централизованного ремонта. Звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено Дунаевскому Николаю Евгеньевичу, главному инженеру профилактория-санатория Калининской АЭС.

Вручение дипломов, сертификатов, знаков «Профессиональный инженер России» и памятных медалей состоится 22 февраля в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений (г. Москва).

Конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года и направлен на выявление лучших инженеров страны, популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта, привлечение внимания государственных структур к проблемам инженерного дела России. По масштабам, целям и числу участников он стал крупнейшим социальным проектом страны, который помогает распространять передовой опыт и прогрессивные достижения в различных сферах деятельности.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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Метки: каэс калининская аэс
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