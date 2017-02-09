В Твери уничтожат десятки килограммов иностранных фруктов и овощей

9 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Тверской таможни провели рейд на плодовоовощной базе на бульваре Цанова.
9 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Тверской таможни провели рейд на плодовоовощной базе на бульваре Цанова.
Учатстники рейда выявили 96 кг томатов и 7 кг винограда из Турции, 70 кг груш из Польши. Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на них предоставлены не были.
Вся продукция изъята и будет уничтожена на полигоне бытовых отходов механическим путем, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Комментарии (1)
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uabumoderoff
09.02.2017 22:46
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