В Твери уничтожат десятки килограммов иностранных фруктов и овощей

9 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Тверской таможни провели рейд на плодовоовощной базе на бульваре Цанова.

9 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Тверской межрайонной транспортной прокуратуры и Тверской таможни провели рейд на плодовоовощной базе на бульваре Цанова.

Учатстники рейда выявили 96 кг томатов и 7 кг винограда из Турции, 70 кг груш из Польши. Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на них предоставлены не были.

Вся продукция изъята и будет уничтожена на полигоне бытовых отходов механическим путем, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.