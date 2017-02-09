В Тверской области зарегистрировано бешенство у енотовидной собаки

Число официально зарегистрированных в 2017 году случаев бешенства в Тверской области возросло до 8. Специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» выявлен еще один случай заболевания. Больной оказалась енотовидная собака, обнаруженная в деревне Воскресенское Калязинского района.

Число официально зарегистрированных в 2017 году случаев бешенства в Тверской области возросло до 8. Специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» выявлен еще один случай заболевания. Больной оказалась енотовидная собака, обнаруженная в деревне Воскресенское Калязинского района.

Патологический материал от животного поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.