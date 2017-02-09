В Твери выберут лучшего учителя и воспитателя

10 февраля в 14.00 во Дворце творчества детей и молодежи пройдет торжественное закрытие ежегодных конкурсов педагогического мастерства: муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» и муниципального этапа Всероссийского профессиональног
Конкурс «Учитель года» проходит в 26-ой раз, а «Воспитатель года» отмечает в этом году 20-тилетний юбилей.
В течение трех недель педагоги общеобразователь
Конкурсное жюри определило финалистов.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017»:
- Иванова Светлана Валерьевна, учитель химии МОУ многопрофильная гимназия № 12 г.Твери;
– Шмагина Яна Вадимовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 44 г.Твери»;
– Федорова Екатерина Валерьевна, учитель биологии МОУ СОШ № 34;
– Макаревская Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Тверская гимназия № 8».
Муниципальный этап Всероссийского профессиональног
- Кузнецова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад № 142;
– Петрова Елена Викторовна, учитель-дефектол
– Ершова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 159;
– Козельская Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад № 31.
Победители и призеры будут представлять Тверь на региональных этапах конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».
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