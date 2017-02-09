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В Твери выберут лучшего учителя и воспитателя


10 февраля в 14.00 во Дворце творчества детей и молодежи пройдет торжественное закрытие ежегодных конкурсов педагогического мастерства: муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» и муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года».

Конкурс «Учитель года» проходит в 26-ой раз, а «Воспитатель года» отмечает в этом году 20-тилетний юбилей.

В течение трех недель педагоги общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций соревновались за звание лучшего. Участники конкурсов, как сообщает пресс-служба администрации города, продемонстрировали высокий теоретический и практический уровень педагогического мастерства.

Конкурсное жюри определило финалистов.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017»:

- Иванова Светлана Валерьевна, учитель химии МОУ многопрофильная гимназия № 12 г.Твери;

– Шмагина Яна Вадимовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия № 44 г.Твери»;

– Федорова Екатерина Валерьевна, учитель биологии МОУ СОШ № 34;

– Макаревская Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Тверская гимназия № 8».

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года»:

- Кузнецова Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад № 142;

– Петрова Елена Викторовна, учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 100;

– Ершова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 159;

– Козельская Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад № 31.

Победители и призеры будут представлять Тверь на региональных этапах конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

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Метки: учитель года воспитатель года администрация твери
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