«Лыжня России 2017» в Твери: программа мероприятия и расписание транспорта

11 февраля в Твери состоится одно из наиболее массовых спортивных соревнований – «Лыжня России 2017». Всероссийская гонка проводится с 1982 года. Тверская область присоединилась к ней в 2005 г.

Город вовсю готовится к мероприятию, как сообщает администрация Твери. Уже завершена расчистка трасс и площадок для спортсменов и гостей мероприятия. Во многих школах проводятся уроки, посвящённые подготовке к соревнованиям. В этом году участие в них примут около 3,5 тысяч школьников.

Как и раньше, гонка будет разделена на несколько этапов. Запланированы также семейный старт и забег людей с ограниченными возможностями здоровья. Награждать победителей будут почётные гости состязаний: известные тверские лыжники и ветераны спорта.

Для участников «Лыжни России» и болельщиков будет подготовлена развлекательная программа – параллельно с соревнованиями будет идти концерт с участием коллективов города и анимационная программа, неподалёку от лыжни установят горки, батуты, лабиринты, организуют катание на лошадях и другие развлечения.

Региональный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России» состоится в микрорайоне Южный на Октябрьском проспекте, 109 (в районе спортивного магазина «Декатлон»).

Для удобства участников и гостей мероприятия с 8:00 до 16:00 до места проведения соревнований будут курсировать автобусы со следующими маршрутами:

№ 21: ТЦ “Декатлон” – Октябрьский проспект – Волоколамский проспект – Смоленский переулок – ул. Советская – ул. Софьи Перовской (обратно ул. Одностороняя – ул. Брагина – ул. Новоторжская) – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – ул. Громова.

№ 31: ул. Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ “Декатлон” – Октябрьский проспект – Волоколамский проспект – Смоленский переулок – ул. Советская – ул. Новоторжская – Тверской проспект – Комсомольский проспект – ул. Горького – Петербургское шоссе.

№ 33: ТЦ «Декатлон» – Октябрьский проспект – ул. Можайского – ул. Левитана – ул. Можайского – Бурашевское шоссе – ул. Южная – ул. Луговая – ул. Линейная – Бурашевское шоссе – бульвар Цанова – ул. Орджоникидзе – проспект Победы – проезд Дарвина – ул. Спартака – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – ул. Громова.

№ 36: ул. Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ “Декатлон” – Октябрьский проспект – ул. Коминтерна – проспект Чайковского – Тверской проспект – ул. Горького – ул. Академика Туполева – Сахаровское шоссе – ул. Маршала Василевского.

Программа мероприятия

11:00-11:40 Концертная программа

11:45 Торжественное открытие соревнований

12:15 Старт юношей (1999 г.р. и младше) 2,5 км

12:45 Старт девушек (1999 г.р. и младше) 2,5 км

13:10 Награждение победителей среди юношей

13:20 Старт мальчиков (2008 г.р. и младше) 1 км

13:30 Старт девочек (2008 г.р. и младше) 1 км

13:30 Награждение победителей среди девушек

13:45 Старт спортивных семей: «папа, мама и ребенок», «мама и ребенок» или «папа и ребенок» (возраст детей 2008 г.р. и младше) 1 км

13:45 Награждение победителей среди мальчиков

13:55 Награждение победителей среди девочек

14:00 Старт спортсменов с ограниченными возможностями (инвалиды по слуху, инвалиды с ПОДА) 1 км

14:00 Награждение спортивных семей: трио «папа, мама и ребенок» и дуэт «родитель и ребенок»

14:15 Старт мужчин и женщин старшего возраста

(мужчины 50 лет и старше, женщины 40 лет и старше) 5 км

14:30 Старт женщин (1998 г.р. и старше) 7 км

14:30 Старт мужчин (1998 г.р. и старше) 7 км

14:30 Награждение победителей мужчин и женщин старшего возраста

15:10 Награждение победителей среди женщин и мужчин

15:15 Торжественная церемония закрытия соревнований