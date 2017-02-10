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10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. А вы помните творчество великого поэта?

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. А вы помните творчество великого поэта? - ТИА
10 Февраля 2017 09:19
Автор: TIA

Ровно 180 лет назад, спустя два дня после дуэли с Дантесом умер Александр Пушкин. Пуля перебила поэту шейку бедра и застряла в животе. В первой половине XIX века такое ранение было смертельным: Пушкин скончался от перитонита. 

Каждый год день памяти поэта традиционно отмечается по всей стране. Тверской край тоже неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэт проезжал через Тверь почти три десятка раз, четырежды останавливался в городе. В Тверской губернии жили его друзья и знакомые, он охотно и часто подолгу гостил у них: в усадьбе Малинники у П.А. Осиповой-Вульф, в имении Полторацких в Грузинах, у Вульфов в Бернове. Так называемое Пушкинское кольцо Верхневолжья включает музеи Пушкина в селе Берново и Торжке.

Все мы с детства знаем, что "Пушкин - наше всё", что Пушкин всё знает и Пушкин всё за всех сделает. Но помните ли вы, наши читатели, творчество великого русского поэта? Проверьте себя в литературном тесте от ТИА.

 
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Метки: пушкин в твери тест на тиа тест про пушкина день памяти пушкина
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Комментарии (11)

  • Sedmoy 
    А как же!? Из любимого (не устану цитировать):
СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЫЙ...
"Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
1823
    10.02.2017 09:29
    0 | 3

  • bae99 
    Христос воскрес, моя Реввека! 
Сегодня следуя душой 
Закону бога-человека,
С тобой цалуюсь, ангел мой. 
А завтра к вере Моисея 
За поцалуй я не робея
Готов, еврейка, приступить - 
И даже то тебе вручить, 
Чем можно верного еврея 
От православных отличить.


Орлов с Истоминой в постели
В убогой наготе лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.
Не думав милого обидеть,
Взяла Лариса микроскоп
И говорит: "Позволь увидеть,
Чем ты меня, мой милый, ё..."
    10.02.2017 09:48
    0 | 2

  • jazz-y 
    еще до конца не проснулся, поэтому слажал на 9 вопросе... 

черт, всегда думал что техническое образование дало мне куда больше чем два года в классе с гуманитарным уклоном...
    10.02.2017 09:49
    0 | 4

    • horton 
      Если б не техническое образование, могли бы слажать и на 8-м вопросе )))
      10.02.2017 10:06
      0 | 1

      • jazz-y 
        :) конкретно по Онегину мы школе писали стилизации - 14 строк как в сонете, четырехстопный перекрестный ямб. Это в подкорке.
        10.02.2017 10:21
        0 | 1

        • horton 
          Понятное дело... Чем еще в гуманитарном классе заниматься? )))
          10.02.2017 10:29
          0 | 1

          • jazz-y 
            действительно :)
            10.02.2017 10:38
            0 | 1

    • Old_man 
      Многие ученые, в том числе и технари, не только любят и знают поэзию, но и сами пишут стихи. «И куплеты в голову лезут, и на опыт пора идти. На развилке науки с поэзией как непросто себя найти» - писал физиолог Оскара Боксер.
      10.02.2017 11:12
      0 | 3

      • hippo 
        Об этом книжка есть неплохая (для школьников):
"«Искатели необычайных автографов» – одна из самых интересных книг математика и педагога Владимира Левшина, написанная им в соавторстве с Эмилией Александровой.
Герои книги совершенно не похожи друг на друга: Фило – ценитель литературы, театра и архитектуры, а Мате любит поломать голову над доказательством сложной теоремы. Несмотря на постоянные споры, они вместе отправляются в путешествие по разным странам и эпохам в поисках автографов великих писателей и математиков. Герои встречаются с Омаром Хайямом, Фибоначчи, Мольером и многими другими великими людьми и с удивлением узнают, что нередко охотятся за автографом одного и того же человека. В конце путешествия Фило и Мате, а с ними и читатели, понимают, что искусство и точные науки не противоречат, а дополняют друг друга."
        10.02.2017 13:49
        0 | 1

  • ДеД 
    Пушкин - великий эфиопский поэт. Памятник Пушкину в Аддис-Абебе.
А Дантес целился Пушкину... гм, не в бедро!
    Прикрепленные изображения:
    10.02.2017 12:58
    0 | 0

  • Alx 
    Я практически ничего не помню. И не переживаю по этому поводу.
    10.02.2017 13:04
    0 | 0
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