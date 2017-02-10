10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. А вы помните творчество великого поэта?

Ровно 180 лет назад, 10 февраля (29 января по старому стилю), спустя два дня после дуэли с Дантесом умер Александр Пушкин. Каждый год день памяти поэта традиционно отмечается по всей стране. Все мы с детства знаем, что "Пушкин - наше всё", что Пушкин всё знает и Пушкин всё за всех сделает. Но помните ли вы творчество великого русского поэта? Проверьте себя в литературном тесте от ТИА.

Ровно 180 лет назад, спустя два дня после дуэли с Дантесом умер Александр Пушкин. Пуля перебила поэту шейку бедра и застряла в животе. В первой половине XIX века такое ранение было смертельным: Пушкин скончался от перитонита.

Каждый год день памяти поэта традиционно отмечается по всей стране. Тверской край тоже неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэт проезжал через Тверь почти три десятка раз, четырежды останавливался в городе. В Тверской губернии жили его друзья и знакомые, он охотно и часто подолгу гостил у них: в усадьбе Малинники у П.А. Осиповой-Вульф, в имении Полторацких в Грузинах, у Вульфов в Бернове. Так называемое Пушкинское кольцо Верхневолжья включает музеи Пушкина в селе Берново и Торжке.

Все мы с детства знаем, что "Пушкин - наше всё", что Пушкин всё знает и Пушкин всё за всех сделает. Но помните ли вы, наши читатели, творчество великого русского поэта? Проверьте себя в литературном тесте от ТИА.