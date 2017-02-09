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Городу Белый будет присвоено региональное звание «Город воинской доблести»


9 февраля под председательством губернатора Игоря Рудени состоялось очередное заседание Тверского областного оргкомитета «Победа». На повестке дня был вопрос о присвоении городу Белый регионального звания «Город воинской доблести».

С таким предложением выступили жители Бельского района, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжные объединения. Члены оргкомитета единогласно приняли решение поддержать инициативу.

За свою более чем 650-летнюю историю Белый неоднократно вставал на пути врагов страны. Первое упоминание о городе в 1359 году связано с защитой русских земель от литовских захватчиков. Образцом воинской доблести Белый был и в Смутное время, и в период Отечественной войны 1812 года.

Самые тяжёлые испытания городу принесла Великая Отечественная война. Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Сегодня в 25 воинских захоронениях на территории Бельского района покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Каждый год по итогам поисковых экспедиций на мемориальные плиты воинских захоронений вносят десятки новых имён. Восемь уроженцев района — Герои Советского Союза, двое — полные кавалеры ордена Славы, один — Герой России.

- Нам необходимо в кратчайшие сроки провести процедуру присвоения городу почётного звания. 10-го марта Белый отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Хотелось бы, чтобы он встретил памятную дату в звании «Город воинской доблести, — сказала Игорь Руденя.

Региональное звание учреждено в Тверской области в августе прошлого года. Пакет документов о его присвоении городу Белый будет передан в Законодательное Собрание региона, которое примет окончательное решение, сообщает правительство Тверской области

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Метки: город белый «Город воинской доблести»
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Комментарии (7)

  • AlexR69 
    а вдруг не примет?
откуда такая уверенность у Правительства?
    09.02.2017 16:20
    1 | 2

    • serzhnosov92 
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      09.02.2017 19:00
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Какой же это город?Сто лет назад это был город с населением 13000человек,а сейчас только 3000осталось.Это уже посёлок.
    09.02.2017 16:33
    1 | 3

  • Small19 
    Таким ходом этот посёлок может и сам себе присвоить муниципальное звание, например "Воинской отваги"
    09.02.2017 17:20
    0 | 3

  • Leo-L 
    Когда нечем порадовать людей чем-либо реальным, то пусть это будет отдушиной. Так считают власти.
    09.02.2017 17:50
    0 | 6

  • БАХИТ 2015 
    Давно пора!
    09.02.2017 18:02
    0 | 0

  • peshehod 
    "Первое упоминание о городе в 1359 году связано с защитой русских земель от литовских захватчиков". 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Полиэтнический состав державы тогда отражался даже в ее названии — «Великое княжество Литовское и Русское», да и официальным языком княжества считался русский... но — не московский язык (скорее, старобелорусский или староукраинский — большой разницы между ними до начала XVII века не прослеживается). На нем составлялись законы и акты государственной канцелярии. Источники XV—XVI столетий свидетельствуют: восточные славяне в границах Польши и Литвы считали себя «русским» народом, «русскими» или «русинами», при этом, повторимся, никак не отождествляя себя с «московитами». 

Источник: http://statehistory.ru/1184/Velikoe-knyazhestvo-Litovskoe--istoriya-i-karta-/
    09.02.2017 18:53
    0 | 0
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