Городу Белый будет присвоено региональное звание «Город воинской доблести»

9 февраля под председательство м губернатора Игоря Рудени состоялось очередное заседание Тверского областного оргкомитета «Победа». На повестке дня был вопрос о присвоении городу Белый регионального звания «Город воинской доблести».

С таким предложением выступили жители Бельского района, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжные объединения. Члены оргкомитета единогласно приняли решение поддержать инициативу.

За свою более чем 650-летнюю историю Белый неоднократно вставал на пути врагов страны. Первое упоминание о городе в 1359 году связано с защитой русских земель от литовских захватчиков. Образцом воинской доблести Белый был и в Смутное время, и в период Отечественной войны 1812 года.

Самые тяжёлые испытания городу принесла Великая Отечественная война. Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Ожесточённые сражения сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Сегодня в 25 воинских захоронениях на территории Бельского района покоятся более 30 тысяч советских бойцов. Каждый год по итогам поисковых экспедиций на мемориальные плиты воинских захоронений вносят десятки новых имён. Восемь уроженцев района — Герои Советского Союза, двое — полные кавалеры ордена Славы, один — Герой России.

- Нам необходимо в кратчайшие сроки провести процедуру присвоения городу почётного звания. 10-го марта Белый отмечает 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Хотелось бы, чтобы он встретил памятную дату в звании «Город воинской доблести, — сказала Игорь Руденя.

Региональное звание учреждено в Тверской области в августе прошлого года. Пакет документов о его присвоении городу Белый будет передан в Законодательное Собрание региона, которое примет окончательное решение, сообщает правительство Тверской области