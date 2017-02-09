Впервые в Твери: новый «КАМАЗ» с комфортной кабиной с экономией более миллиона рублей!

С 1 февраля в ООО «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТР» беспрецедентная акция: новый автомобиль «КАМАЗ» с выгодой до 1,3 миллиона рублей!

В 2012 году ОАО «КАМАЗ» и «Daimler Trucks» заключили лицензионное соглашение, по которому «Mерседес-Бенц» предоставил «КАМАЗу» технологию создания автомобилей из компонентов «Daimler». Более трех лет по дорогам России колесят седельные тягачи КАМАЗ 5490, а осенью 2016 года на конвейер поставлена новая модель: тяжелый самосвал «КАМАЗ 6520 Люкс» с кабиной «Axor». В феврале 2017 года первый покупатель нового комфортного самосвала получил ключи в тверском автоцентре.

Автомобиль покупателя из Новгородской области прошёл предпродажную подготовку в новом здании сервисного центра ООО «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТР». А после передачи ключей новый «КАМАЗ» сразу же отправился «на работу»: в городе Валдай его уже ждал груз.

- В России любят «КАМАЗы-6520»: самосвалы – одна из самых покупаемых моделей, - говорит Кирилл Михайлов, инженер по гарантии «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТРА». – Но если раньше водители жаловались на условия работы в старых кабинах, то с выходом модификации с кабиной «Axor» значительно улучшилась эргономика автомобиля. В базовой комплектации присутствует кондиционер, автономный отопитель, пневмоподвеска.

С 1 февраля начала работу программа утилизации. По условиям этой программы покупатель получает автомобиль «Камаз» с выгодой до 600 тысяч рублей! Сдать в обмен на скидку можно любую технику, которая зарегистрирована в госавтоинспекции и находится в собственности у покупателя не менее года. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы и грузовые прицепы.

Но и это ещё не всё. По программе финансового сервиса от ПАО «КАМАЗ» вы можете получить дополнительную выгоду, приобрести автотехнику по специальному финансовому предложению, которое формируется за счет субсидирования производителем части ставки удорожания и выгодных условий от лизинговых компаний партнеров: ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «ВТБ лизинг» и ПАО «Европлан». Лизинговая компания, в свою очередь, предоставляет 10-процентную скидку от стоимости автотехники по государственной программе субсидирования (но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга и 10 миллионов рублей на одного лизингополучателя (Постановление Правительства РФ №451 от 08.05.15)).

В результате новый комфортный самосвал «КАМАЗ» с компонентами «Daimler» достанется вам со скидкой до 1,3 миллиона рублей. Впрочем, программа утилизации действует не только на «КАМАЗы» с кабиной «люкс» - вы можете получить скидку и на более бюджетные автомобили с комплектующими «Cummins» или отечественного производства.

Гарантийный срок службы автомобиля – два года или 100 тысяч км пробега. Но среди клиентов сервиса «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТРА» есть и владельцы 20-летних автомобилей. «КАМАЗ» всегда считался надёжной машиной, но теперь компания сделала серьёзный шаг в новом направлении, обеспечив своим клиентам дополнительный комфорт в работе.

Александр Рябинский, частный предприниматель из Валдая, оказывает услуги по перевозке грузов. Самосвал «КАМАЗ» старого образца у него уже восемь лет, а пару месяцев назад он задумался о покупке ещё одного автомобиля и обратился в Тверь – ближайший к Новгородской области крупный город.

- Почему эта машина? Я сижу за рулём сам и не использую труд наёмных работников. Конечно, хотелось, чтобы мне было поудобнее, покомфортнее, и хотя я рассматривал европейские подержанные автомобили и машины других марок, остановился именно на новом «КАМАЗе». Я утилизировал старый УАЗ, который уже отслужил своё и мне был не нужен, и получил скидку.

«ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТР» уже 38 лет является официальным дилером ПАО «КАМАЗ» в Тверской области, проводит гарантийный ремонт, текущий ремонт и обслуживание автомобилей, а также обеспечивает автовладельцев Верхневолжья и соседних регионов запасными частями.

Воспользуйтесь супер-предложением и купите свой рабочий автомобиль в ООО «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТР» по адресу: 170036 г.Тверь, ул. Паши Савельевой, 41.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ООО «ТВЕРЬ КАМАЗ ЦЕНТР» или по телефонам: (4822) 55-35-30, 55-32-22, 56-33-49