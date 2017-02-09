В Твери столкнулись такси и иномарка

ДТП произошло 9 февраля около стадиона «Химик». Столкнулись автомобиль «Хендай», принадлежащий службе такси, и «Опель». На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщили ТИА в Госавтоинспекции, несмотря на то, что автомобили получили значительные повреждения, в аварии никто не пострадал.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Александр Дмитриев.