В Твери столкнулись такси и иномарка

ДТП произошло 9 февраля около стадиона «Химик». Столкнулись автомобиль «Хендай», принадлежащий службе такси, и «Опель». На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщили ТИА в Госавтоинспекции, несмотря на то, что автомобили получили значительные повреждения, в аварии никто не пострадал.
Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Александр Дмитриев.
Комментарии (8)
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БАХИТ 2015
09.02.2017 18:05
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