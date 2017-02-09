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В Твери столкнулись такси и иномарка


ДТП произошло  9 февраля около стадиона «Химик».  Столкнулись автомобиль «Хендай», принадлежащий службе такси, и «Опель». На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщили ТИА в Госавтоинспекции, несмотря на то, что автомобили получили значительные повреждения, в аварии никто не пострадал.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Александр Дмитриев.

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Метки: дтп в втери столкнулись такси и иномарка дтп с участием такси
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Комментарии (8)

  • bublik 
    задолбали там вечноспешащие, поворачивающие с правого ряда налево. причём порой перекрывают движение прямо.
    09.02.2017 16:10
    0 | 12

    • AlexTvr 
      Инспектору пару дней там подежурить в час пик и легко можно решить эту проблему с вечноспешащими,т.к. они реально создают аварийноопасную обстановку
      09.02.2017 16:37
      0 | 5

      • Koppel 
        Всё так, но когда эти пару дней пройдут, всё вернётся на круги своя...
        09.02.2017 17:45
        0 | 2

    • serzhnosov92 
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      09.02.2017 19:00
      0 | 0

  • SuperSemen69 
    Инспектор-не решение проблемы. Ну постоит он там пару дней, а потом все опять повторится. Проблема в головах некоторых водителей.
    09.02.2017 17:45
    0 | 3

  • Whois 
    Хендай уже не иномарка?
    09.02.2017 17:53
    0 | 2

  • arcadi007 
    Инспектору ГИБДД там делать нечего.
Там же одни блатные нарушают. То ФСБ, то МВД, то администрация. 
Ну и кого он будет ловить?
По честному если делать, двух дней хватит вычислить нарушителей. Камеры стоят во все стороны. А в часы пик там сплошное нарушение
    09.02.2017 17:53
    0 | 3

  • БАХИТ 2015 
    Водитель такси наверняка коренной россиянин, джамшут, а эти понаехали тут, коренным россиянам джамшутам не проехать стало.
    09.02.2017 18:05
    0 | 1
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