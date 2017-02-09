В городе Конаково наледь с дорог убирают с помощью фрезы

В этом году зима выдалась переменчивая - то оттепель, то морозы, то снег, и коммунальные службы не справляются с очисткой дорог. Если центральные трассы как-то ещё расчищались, то внутриквартальные дороги покрылись льдом. С начала 2017 года городская администрация заключила договор с новой фирмой ИП Тарасюк Андрей, которая показала себя с хорошей стороны при расчистке и корчевании берегов Донховки.

В рамках эксперимента ИП Тарасюк выбрал наиболее сложные участки в городе. Тракторы убирали наледь на дороге с помощью фрезы. Таким необычным методом очистки дорог и тротуаров решил воспользоваться Андрей Тарасюк в борьбе с гололёдом. Сам он пояснил, что используют дорожную фрезу ДЭМ-121, в которой немного изменили конструкцию резцов. А второй трактор с обыкновенной щеткой сметает осколки льда. В дальнейшем в ИП планируют закупку нового навесного оборудования для чистки внутриквартальных дорог.

Сообщает Медиагруппа "ТелеКон" г. Конаково новости