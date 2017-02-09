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В городе Конаково наледь с дорог убирают с помощью фрезы


Фоторепортаж

В этом году зима выдалась переменчивая - то оттепель, то морозы, то снег, и коммунальные службы не справляются с очисткой дорог. Если центральные трассы как-то ещё расчищались, то внутриквартальные дороги покрылись льдом. С начала 2017 года городская администрация заключила договор с новой фирмой ИП Тарасюк Андрей, которая показала себя с хорошей стороны при расчистке и корчевании берегов Донховки.

В рамках эксперимента ИП Тарасюк выбрал наиболее сложные участки в городе. Тракторы убирали наледь на дороге с помощью фрезы. Таким необычным методом очистки дорог и тротуаров решил воспользоваться Андрей Тарасюк в борьбе с гололёдом. Сам он пояснил, что используют дорожную фрезу ДЭМ-121, в которой немного изменили конструкцию резцов. А второй трактор с обыкновенной щеткой сметает осколки льда. В дальнейшем в ИП планируют закупку нового навесного оборудования для чистки внутриквартальных дорог.

Сообщает Медиагруппа "ТелеКон" г. Конаково новости

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Метки: конаково уборка дорог очистка дорог ото льда фреза очистка дорог от наледи
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Комментарии (6)

  • Rina 
    А у нас дворник наледь с тротуара резал болгаркой.
    09.02.2017 16:23
    0 | 2

    • serzhnosov92 
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      09.02.2017 19:00
      0 | 0

  • AlexR69 
    надеюсь снимают вместе с асфальтом?
чего два раза работу делать, весной сразу асфальтирование провести :)
    09.02.2017 16:23
    1 | 3

  • Vargas 
    Вот и готов к лету подряд для ИП Тарасюк 2 на замену асфальтового покрытия очищенных ото льда проездов.
    09.02.2017 16:33
    1 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Если фреза доработана чтобы асфальт не тесала- молодец ИП Тарасюк. 
Если нет- пусть весной местные жители уложат ИП на тротуар и опробуют работу фрезы.
    09.02.2017 16:58
    1 | 1

  • Tverich 
    "Сам он пояснил, что используют дорожную фрезу ДЭМ-121, в которой немного изменили конструкцию резцов" - минуточку, а сделанные изменения зарегистрированы должным образом? А то может под суд его?
    09.02.2017 18:15
    0 | 1
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