tvernews.ru
09 февраля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Около 8 тысяч жителей Тверской области стали донорами в 2016 году


В прошлом году службы крови Тверской области заготовили 8 тысяч литров цельной донорской крови. По информации регионального Министерства здравоохранения, этого объёма достаточно для нужд медицинских организаций Верхневолжья.

В 2016-м при поддержке правительства региона для областной станции переливания крови закупили и ввели в эксплуатацию низкотемпературную камеру, которая позволяет безопасно хранить донорскую кровь и её компоненты.

Результатом укрепления материально-технической базы службы крови стало увеличение количества доноров: в 2016-м году сдать кровь пришли около восьми тысяч человек (на 600 больше, чем в 2015-м).

Звание «Почётный донор России» получили 174 донора Тверской области.

Сдать кровь можно в Твери на станции переливания крови по адресу: ул. Тамары Ильиной, д.20 или в отделении переливания крови областной клинической больницы по адресу: Петербургское шоссе, д.105. Предварительно необходимо позвонить по телефонам (4822) 58-74-32 или (4822) 77-53-17.

В районных центрах действуют территориальные отделения службы. Адрес в Вышнем Волочке — ул.Садовая, д.8, в Ржеве — ул. Ленина, д.6.

Также работают с донорами два отделения переливания крови центральных районных больниц — в Конаково по адресу ул. Энергетиков, д.32 и Кашине по адресу ул. Вонжинская, д. 2, сообщает  правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: доноры здравоохранение тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
78

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
66

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
56

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100