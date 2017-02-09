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В Тверской области утвержден план работ по газификации до 2020 года

В Тверской области утвержден план работ по газификации до 2020 года - ТИА

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал план-график работ в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы.

Программа предусматривает строительство ООО «Газпром межрегионгазом» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов. Обязательства Правительства Тверской области - строительство 95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жителей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных на природный газ.

Ранее за счет консолидированного бюджета Тверской области было построено 37,3 км внутрипоселковых газовых сетей в 14 населенных пунктах, это составляет 39,3% от обязательств региона.

В соответствии с утвержденным планом-графиком ООО «Газпром межрегионгаз» в 2017 году проведет проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу д. Троеручица – д. Зальцо – д.Кравотынь – д.Лежнево Осташковского района. Внутрипоселковые газовые сети здесь уже построены на 100% - 11,3 км.

В 2018 году запланировано проведение проектно-изыскательских работ по межпоселковым газопроводам в Старицком районе ( д.Черничено – д.Новое – д.Васильевское – д.Лопатино – д. Воеводино – д. Кучково - д.Броды – д.Бутово – д.Нестерово) и Калязинском районе (д.Ярославищи – д.Василево – д.Поречье – с.Нерль). Часть внутрипоселковых сетей по этим направлениям также уже построена.

В Верхневолжье 13 из 36 районов остаются без голубого топлива, уровень газификации региона в целом составляет 64,1%, что ниже общероссийских показателей.

В июне 2016 года была утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Тверской областина период с 2016 по 2020 годы. Позднее на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была достигнута договоренность о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, который позволит газифицировать юго-западные территории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 крупных промышленных потребителей, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: план работ по газификации до 2020 года тверская область
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Комментарии (13)

  • RVS 
    за бесплатна?
    09.02.2017 15:03
    1 | 1

    • bae99 
      вааще на халяву...
      09.02.2017 15:37
      0 | 1

    • serzhnosov92 
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      09.02.2017 19:00
      0 | 0

  • Хычник_Ёж 
    В Калининском районе не всеигазифицировано
    09.02.2017 15:05
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      да и в самой Твери тоже, к слову
      09.02.2017 15:29
      0 | 4

      • AlexR69 
        в Твери еще и канализация не у всех есть.
во многих модных таунхаусах газ есть, а вот как@ют они в выгребную яму, и гордо произносят "у нас септик".
        09.02.2017 16:15
        1 | 2

        • Житель подземелья 
          Частный сектор-с, канализация для частного сектора довольно дорогое удовольствие, если кинуть трубу с водой в общем и целом не проблема, то с канализацией проблем больше на порядок, начиная с постройки КНС и заканчивая вопросами минимизации последствий при прорывах.
          09.02.2017 16:54
          0 | 2

        • Ufthang 
          Ничего, терпимо вполне. Зато сразу осознание приходит, что не надо бы посторонние предметы бросать в унитаз, градус ответственности растет, лишний раз воду лить не будешь. Дисциплинирует короче. А вообще только в своем доме осознаешь ценность коммунальных благ и избавляешься от люмпенской привычки постоянно требовать от всех вокруг, чтобы они сделали, починили, дали тепло. Все сам.
          09.02.2017 17:10
          0 | 3

          • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
            Особенно если все эти блага цивилизации пришлось строить самому. От печки до сэптика. Оно еще и развивает изобретательность. Нет газа- чтож, на пилораме горбыль самовывозом бесплатно. Нет водопровода- скважину пробурим и свою водонапорную башню на огороде поставим, чтоб от электричества не зависеть. Электричество отключат- тоже чего-нибудь придумаем.
Я вообще удивляюсь, каким образом Газпром рассчитывал укров заморозить,... Мы же по менталитету очень похожие. Хренли нам (им) тот газ? Полроссии без него живет, и ничего.
            09.02.2017 17:39
            0 | 1

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Уж лет 20 как ждем. Сегодня только мне соседка в уши дула что "к нам будут газ вести с Васькиного Моха" и "надо срочно скидываться чтоб про нас не забыли". Я посмеялся и оказывается, угадал. Судя по этому плану- хрен мы когда газа дождемся. 
Энергетическая сверхдержава, чо.
      09.02.2017 16:10
      0 | 3

  • merlion 
    Офигеть! Целых 1661 потребитель до 2020 года! Вот это план газификации всея области! Вот это мощь!
    09.02.2017 16:28
    0 | 3

  • БАХИТ 2015 
    Вот это да!!! А что же тогда твориться в дальних от Москвы областях??? Лампы керосиновые?
    09.02.2017 18:08
    0 | 1

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Что за вопрос наивный? В "дальних"? Вам фотку горящей "летучей мыши" предъявить? С координатами в EXIF? Керосином руки пачкать неохота, но в принципе могу...
      09.02.2017 18:50
      0 | 0
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