В Тверской области утвержден план работ по газификации до 2020 года

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал план-график работ в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы.

Программа предусматривает строительство ООО «Газпром межрегионгазом» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов. Обязательства Правительства Тверской области - строительство 95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жителей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных на природный газ.

Ранее за счет консолидированного бюджета Тверской области было построено 37,3 км внутрипоселковых газовых сетей в 14 населенных пунктах, это составляет 39,3% от обязательств региона.

В соответствии с утвержденным планом-графиком ООО «Газпром межрегионгаз» в 2017 году проведет проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу д. Троеручица – д. Зальцо – д.Кравотынь – д.Лежнево Осташковского района. Внутрипоселковые газовые сети здесь уже построены на 100% - 11,3 км.

В 2018 году запланировано проведение проектно-изыскательских работ по межпоселковым газопроводам в Старицком районе ( д.Черничено – д.Новое – д.Васильевское – д.Лопатино – д. Воеводино – д. Кучково - д.Броды – д.Бутово – д.Нестерово) и Калязинском районе (д.Ярославищи – д.Василево – д.Поречье – с.Нерль). Часть внутрипоселковых сетей по этим направлениям также уже построена.

В Верхневолжье 13 из 36 районов остаются без голубого топлива, уровень газификации региона в целом составляет 64,1%, что ниже общероссийских показателей.

В июне 2016 года была утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Тверской областина период с 2016 по 2020 годы. Позднее на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была достигнута договоренность о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, который позволит газифицировать юго-западные территории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 крупных промышленных потребителей, сообщает Правительство Тверской области