tvernews.ru
09 февраля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В тверской больнице скончалась пожилая женщина, попавшая под маршрутку

09 Февраля 2017 13:39
Автор: TIA

Женщина умерла спустя несколько дней после происшествия. В ДТП она получила крайне тяжелые травмы, с которыми и поступила в больницу Скорой медицинской помощи.

Напомним, все произошло 31 января около 6 вечера на ул. Орджоникидзе. 51-летний водитель маршрутки № 27, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также в аварии пострадала и 62-летняя пассажирка маршрутки.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: скончалась женщина умерла женщина погиб пешеход задавил женщину
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • Naum 
    Что еще должно случиться, чтобы убрать маршрутки из города или организовать нормальную их работу. Когда будут привлекать к ответственности должностных лиц ГИБДД, администрации за попустительство, халатность, покровительство ???
    09.02.2017 13:54
    1 | 9

  • Net. 
    Неужели и сейчас у "властьимущих" не будет никакой реакции!??? Хочется понять по какому принципу принимают на работу водителей на маршрутки. Что за "кастинг" такой, почему за рулем 90% "гости" города?
    09.02.2017 14:27
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
66

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
56

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
53

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100