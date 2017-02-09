В тверской больнице скончалась пожилая женщина, попавшая под маршрутку

Женщина умерла спустя несколько дней после происшествия. В ДТП она получила крайне тяжелые травмы, с которыми и поступила в больницу Скорой медицинской помощи.

Напомним, все произошло 31 января около 6 вечера на ул. Орджоникидзе. 51-летний водитель маршрутки № 27, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также в аварии пострадала и 62-летняя пассажирка маршрутки.