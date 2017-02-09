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В Твери водители продолжают ездить по привычке, несмотря на дорожный знак

В Твери водители продолжают ездить по привычке, несмотря на дорожный знак - ТИА
09 Февраля 2017 12:40
Автор: TIA

Видео

Читатель ТИА Роман Лебедев прислал через соцсети видео. Мужчина рассказал, что дорожный знак установили на пересечении ул. Двор Пролетарки и 1-я ул. За линией Октябрьской Железной Дороги.  Но несмотря на его наличие, народ как поворачивал налево, так и поворачивает.

Видео снято 9 февраля.

 

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Метки: дорожный знак новый дорожный знак нарушение пдд
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Комментарии (9)

  • ksw 
    Дерьмовый регистратор, десяти метров нет, а номер не разглядишь.
    09.02.2017 12:54
    0 | 5

  • MX69 
    Как сказал великий русский классик, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин:
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
«Самые плохие законы — в России, но этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет».
От себя. Не вижу в этом новости. Нарушают многие, все не без греха. Ведь и автор ролика проигнорировал знак "СТОП". ))))
    09.02.2017 13:11
    0 | 15

  • jazz-y 
    Не по привычке, а потому что знак поставили идиоты и так короче - это разные вещи и совершенно разный уровень восприятия действительности.
    09.02.2017 13:40
    1 | 3

  • 4uTaTeJIb 
    Предлагаю ГИБДД по Тверской области оштрафовать Романа Лебедева, управлявшего 09.02.2017г. в 10:29 автомобилем с г/н е173рт69, за несоблюдение знака "движение без остановки запрещено" :)))
    09.02.2017 13:57
    0 | 3

  • abeltv 
    Там знак стоит уже несколько лет, другое дело, что кто-то его сбил, а теперь заново повесили.
Там специально сделан знак - чтобы меньше бились, так как при выезде (под ж/д путепроводом) с ул. Двор Пролетарки на 1-я ул. За линией Октябрьской Железной Дороги из-за ж/б забора, установленного непонятно зачем именно ж/б (а не из сетки), не видно машин, пока не выедешь на ул. 1-я за Линией - но многие видя знак намеренно нарушают, чтобы не объезжать.
    09.02.2017 13:59
    0 | 0

    • Proletary 
      Его снимали на время ремонта моста через Тьмаку. Знак там нужен, раньше постоянно бились. А теперь из-за идиотского бетонного забора РЖД видимость отвратительная, а слева постоянно кто-то летит. Самое смешное, что даже без этого знака повернуть направо и развернуться через заправку выходит быстрее и уж тем более безопаснее.
      09.02.2017 14:18
      0 | 0

    • USSR 
      Забор стоит слева. При повороте направо все равно пропускать, тех кто едет слева. Так что забор мешает при любом раскладе куда бы вы не поворачивали. Вывод: знак только направо там нафиг не нужен. Другое дело, что в определенное время суток там налево просто не повернуть из-за плотности потока. Видимо для этого и повесили, чтоб не собирался хвост. Лично я этот знак изредка, но игнорю.
      09.02.2017 14:36
      0 | 0

  • oxion 
    А нахрена он там нужен-то?
    09.02.2017 14:11
    0 | 0

  • Alx 
    Читатель ТИА Роман Лебедев вероятно прилетел в Тверь с Марса? Таких нарушений можно наснимать десятки за час поездки по городу.
    09.02.2017 14:14
    0 | 1
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