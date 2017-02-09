В Твери водители продолжают ездить по привычке, несмотря на дорожный знак

Читатель ТИА Роман Лебедев прислал через соцсети видео. Мужчина рассказал, что дорожный знак установили на пересечении ул. Двор Пролетарки и 1-я ул. За линией Октябрьской Железной Дороги. Но несмотря на его наличие, народ как поворачивал налево, так и поворачивает.

Видео снято 9 февраля.