Туристы признали Тверь одним из самых популярных городов воинской славы России

Тверь вошла в ТОП-15 городов воинской славы России, популярных у туристов. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru. В День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. В Твери их планируют посетить не только местные жители, но и иногородние гости.

В этом году столица Верхневолжья уже не раз оказывается в туристических рейтингах. Так, Тверь была признана одним из самых популярных направлений для отдыха в новогодние праздники. Также город попал в число лидеров по числу броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.

Развитие сферы гостеприимства Тверской области — одна из задач, поставленных перед региональным Министерством туризма. В числе приоритетных направлений отрасли определены водный, автомобильный, гастрономический, событийный и паломнический туризм.