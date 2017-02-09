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Туристы признали Тверь одним из самых популярных городов воинской славы России

09 Февраля 2017 12:37
Автор: TIA

Тверь вошла в ТОП-15 городов воинской славы России, популярных у туристов. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru. В День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. В Твери их планируют посетить не только местные жители, но и иногородние гости.

В этом году столица Верхневолжья уже не раз оказывается в туристических рейтингах. Так, Тверь была признана одним из самых популярных направлений для отдыха  в новогодние праздники. Также город попал в число лидеров по числу броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.

Развитие сферы гостеприимства Тверской области — одна из задач, поставленных перед региональным Министерством туризма. В числе приоритетных направлений отрасли определены водный, автомобильный, гастрономический, событийный и паломнический туризм.

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Метки: туризм в твери тверь город воинской славы город воинской славы
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Комментарии (4)

  • ArT1986 
    ох уж эти рейтинги, сразу вспомнил про Левада-Центр
    09.02.2017 13:09
    0 | 4

  • MikeH 
    А можно мне такой же травы? А то чтоб-то настроение не очень...
    09.02.2017 13:21
    0 | 3

  • protivvsex 
    деньги величина абсолютная, коэффициент несъедобен.
    09.02.2017 13:25
    0 | 1

  • ksuha1797 
    самим то не смешно
    09.02.2017 13:34
    0 | 3
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