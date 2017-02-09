Тверская школа попала в рейтинг 200 лучших школ России

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подготовило рейтинг 200 лучших школ России. Он позволяет понять, в каких школах формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов.

При составлении учитывали данные сразу двух приемных кампаний (2015 и 2014 годов), что дает более сбалансированный результат. Всего же составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ.

Шесть лидеров рейтинга школ 2015 года подтвердили свои лидерские амбиции и в 2016 году, не изменив своих позиций по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие университеты, готовят базовые учебные заведения при вузах: первое место в рейтинге второй год подряд занял Лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, второе – СУНЦ МГУ им. Ломоносова, замкнул тройку лучших Предуниверситарий НИЯУ МИФИ.

Довольно стабильна и первая двадцатка рейтинга школ, в которой в 2016 году нашлось место только двум новым участникам – это Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 и Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ.

Большинство расположившихся на верхних строчках рейтинга школ имеют физико-математический или естественнонаучный уклон.

Московские образовательные учреждения безоговорочно доминируют в рейтинге – в список 200 лучших вошли 102 столичные школы. Достаточно широко в рейтинге представлена Свердловская и Красноярская области (21 и 18 школ соответственно), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 школ).

Что касается Тверской области, то в рейтинг попала одна единственная школа – СШ №17 (Тверь) с углублённым изучением математики. Она занимает 104-ю строчку в списке.