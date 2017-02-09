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Тверская школа попала в рейтинг 200 лучших школ России

09 Февраля 2017 12:12
Автор: TIA

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)  подготовило рейтинг 200 лучших школ России. Он позволяет понять, в каких школах формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов.

При составлении учитывали данные сразу двух приемных кампаний (2015 и 2014 годов), что дает более сбалансированный результат. Всего же составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ.

Шесть лидеров рейтинга школ 2015 года подтвердили свои лидерские амбиции и в 2016 году, не изменив своих позиций по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие университеты, готовят базовые учебные заведения при вузах: первое место в рейтинге второй год подряд занял Лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, второе – СУНЦ МГУ им. Ломоносова, замкнул тройку лучших Предуниверситарий НИЯУ МИФИ.

Довольно стабильна и первая двадцатка рейтинга школ, в которой в 2016 году нашлось место только двум новым участникам – это Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 и Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ.

Большинство расположившихся на верхних строчках рейтинга школ имеют физико-математический или естественнонаучный уклон.

Московские образовательные учреждения безоговорочно доминируют в рейтинге – в список 200 лучших вошли 102 столичные школы. Достаточно широко в рейтинге представлена Свердловская и Красноярская области (21 и 18 школ соответственно), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 школ).

Что касается Тверской области, то в рейтинг попала одна единственная школа – СШ №17 (Тверь) с углублённым изучением математики. Она занимает 104-ю строчку в списке.

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Метки: рейтинг школ школа 17 сш 17
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Комментарии (3)

  • bae99 
    Этот рейтинг составляется так-же, как и рейтинг губернаторов?
    09.02.2017 12:36
    0 | 5

    • Житель подземелья 
      Да нет, тут механизм отбора более-менее ясен и понятен. Другой вопрос, что это за 20 лучших вузов и кто их отбирал. Ну и желание конкретного выпускника поступать именно в один из этой двадцатки или куда-то еще тоже не учитывалось.
      09.02.2017 14:05
      0 | 0

  • MX69 
    Где все эти инженеры из этих супер-пупер мега школ? Наш, уважаемый, премьер-министр на всех заседаниях по данной тематике глаголет, что нам катастрофически не хватает инженеров. Где они, Дмитрий Анатольевич? Только в рейтингах...
    09.02.2017 14:55
    0 | 0
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