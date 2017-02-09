Роспотребнадзор в Тверской области изъял из торговли более 340 кг мясной продукции

В 2016 году ведомство проверило 16 предприятий, занятых производством мяса и мясных продуктов, и 395 предприятий торговли и общественного питания.

Было отобрано и исследовано 1703 пробы мяса и мясных продуктов. Из них по микробиологическим показателям 7,5% проб не соответствовали требованиям нормативной документации, по санитарно-химическим 5,7% проб не отвечали гигиеническим нормативам. На наличие антибиотиков все пробы соответствовали требованиям нормативной документации.

Во время проверок были выявлены нарушения действующего законодательства в части неудовлетворительного санитарно-технического состояния предприятий, отсутствия необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдения условий хранения и транспортировки, правил личной гигиены персонала.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий забраковано и изъято более 340 кг мясной продукции, находящейся в обороте с нарушением обязательных требований.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 38 должностных и юридических лиц, вынесены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 240 тысяч рублей.

Напоминаем, что мясную продукцию следует приобретать в стационарных торговых объектах, где можно ознакомиться с документами, удостоверяющими происхождение, качество и безопасность продукции. Покупка в нелегальных местах продажи может быть опасной для вашей жизни и здоровья.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.