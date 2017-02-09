ГК «Иллидиум»: меняем старое на новое!

Сотни людей живут в старых тесных квартирах, каждый год откладывая переезд. У них хорошие зарплаты, стабильный доход, подрастают дети – но они не могут собраться с духом и приступить к решению квартирного вопроса. Почему?
Давайте посмотрим, какие задачи нужно решить человеку, который собирается изменить жилищные условия:
1. Найти покупателя и выгодно продать свою квартиру.
2. Выбрать подходящий вариант для покупки.
3. Оформить ипотеку.
4. Выйти на итоговую сделку.
Казалось бы, всего 4 пункта, но каждый из них таит в себе бесконечное множество разъездов, встреч, переговоров и бумаг. Ничего удивительного, что многие из нас оттягивают решение квартирного вопроса, боясь утонуть в этой волоките на месяцы, а то и годы.
Есть способ изрядно упростить процедуру. Это программа Trade-in, разработанная ГК «Иллидиум»– взаимозачет вашего жилья для приобретения новой квартиры. Проще говоря, это обмен с доплатой – прямая сделка между вами и застройщиком.
Вот как работает программаTrade-in:
• Вы связываетесь с менеджерами отдела продаж застройщика по телефону: (4822) 631-000 (без выходных);
• Выбираете подходящий вариант и бронируете квартиру в офисе продаж ГК «Иллидиум»;
• Подписываете договор на реализацию имеющейся недвижимости;
• После реализации вашей недвижимости заключаете договор участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ №214.
Обратите внимание: всего один звонок – и сделка запущена. Не надо искать ни покупателя, ни продавца – вы экономите массу времени и сил. Есть и другие преимущества:
• Фиксирование цены понравившейся квартиры в ЖК «Иллидиум»;
• Объективная оценка рыночной стоимости вашей недвижимости;
• Возможность продать по Trade-in не только квартиру, но и комнату, частный дом и т.д.;
• Квалифицированная юридическая поддержка и полное сопровождение сделок;
• Возможность оперативного оформления ипотечного кредита или рассрочки на приобретение жилья;
• Гарантия комфорта и безопасности всего процесса.
Пора перестать откладывать. Добро пожаловать в ЖК «Иллидиум»!
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Договор долевого участия в строительстве заключается с ООО «ГЛАВДЕВЕЛОПМЕТ». Проектная декларация размещена на сайте www.illidium.com. Подробности на сайте www.illidium.com Многоквартирный жилой дом в городе Тверь, улица Левитана, дом 58, корпус 1,2,3. Код города: 4822.
Ипотеку предоставляет в ПАО СБЕРБАНК (Далее Банк) в рамках программы «Приобретение строящегося жилья». Подробная информация по программе по телефону отдела продаж ООО «ГЛАВДЕВЕЛОПМЕНТ» 8(4822)631-000. Погашение кредита – аннуитетными платежами.
Процентная ставка за пользование кредитом до и после регистрации ипотеки – от 12% годовых, размер процентной ставки зависит от наличия страхования жизни и здоровья заемщика. Валюта кредита –рубли РФ. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого жилья. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилья, срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого жилого помещения или иного объекта недвижимости, страхования жизни и здоровья заемщика является обязательным, подробная информация – по телефону справочной службы (+7 800 555 55 50) или на сайте банка www.sberbank.ru изменения условий производится банком в одностороннем порядке ПАО СБЕРБАНК, генеральная лицензия БАНКА РОССИИ № 1481 от 11.08.2015. Страхование осуществляется АО «ЮниКредит Банк».
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