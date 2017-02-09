tvernews.ru
09 февраля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ГК «Иллидиум»: меняем старое на новое!

09 Февраля 2017 11:09
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотни людей живут в старых тесных квартирах, каждый год откладывая переезд. У них хорошие зарплаты, стабильный доход, подрастают дети – но они не могут собраться с духом и приступить к решению квартирного вопроса. Почему?

Давайте посмотрим, какие задачи нужно решить человеку, который собирается изменить жилищные условия:

1.    Найти покупателя и выгодно продать свою квартиру.
2.    Выбрать подходящий вариант для покупки.
3.    Оформить ипотеку.
4.    Выйти на итоговую сделку.

Казалось бы, всего 4 пункта, но каждый из них  таит в себе бесконечное множество разъездов, встреч, переговоров и бумаг. Ничего удивительного, что многие из нас оттягивают решение квартирного вопроса, боясь утонуть в этой волоките на месяцы, а то и годы.

Есть способ изрядно упростить процедуру. Это программа Trade-in, разработанная ГК «Иллидиум»– взаимозачет вашего жилья для приобретения новой квартиры. Проще говоря, это обмен с доплатой – прямая сделка между вами и застройщиком.

Вот как работает программаTrade-in:

•    Вы связываетесь с менеджерами отдела продаж застройщика по телефону: (4822) 631-000 (без выходных);
•    Выбираете подходящий вариант и бронируете квартиру в офисе продаж ГК «Иллидиум»;
•    Подписываете договор на реализацию имеющейся недвижимости;
•    После реализации вашей недвижимости заключаете договор участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ №214.

Обратите внимание: всего один звонок – и сделка запущена. Не надо искать ни покупателя, ни продавца – вы экономите массу времени и сил. Есть и другие преимущества:

•    Фиксирование цены понравившейся квартиры в ЖК «Иллидиум»;
•    Объективная оценка рыночной стоимости вашей недвижимости;
•    Возможность продать по Trade-in не только квартиру, но и комнату, частный дом и т.д.;
•    Квалифицированная юридическая поддержка и полное сопровождение сделок;
•    Возможность оперативного оформления ипотечного кредита или рассрочки на приобретение жилья;
•    Гарантия комфорта и безопасности всего процесса.

Пора перестать откладывать. Добро пожаловать в ЖК «Иллидиум»!

На правах рекламы.

Договор долевого участия в строительстве заключается с ООО «ГЛАВДЕВЕЛОПМЕТ». Проектная декларация размещена на сайте www.illidium.com.  Подробности на сайте www.illidium.com Многоквартирный жилой дом в городе Тверь, улица Левитана, дом 58, корпус 1,2,3. Код города: 4822.

Ипотеку предоставляет в ПАО СБЕРБАНК (Далее Банк) в рамках программы «Приобретение строящегося жилья». Подробная информация по программе по телефону отдела продаж ООО «ГЛАВДЕВЕЛОПМЕНТ» 8(4822)631-000. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

Процентная ставка за пользование кредитом до и после регистрации ипотеки – от 12% годовых, размер процентной ставки зависит от наличия страхования жизни и здоровья заемщика. Валюта кредита –рубли РФ. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого жилья. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилья, срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого жилого помещения или иного объекта недвижимости, страхования жизни и здоровья заемщика является обязательным, подробная информация – по телефону справочной службы (+7 800 555 55 50) или на сайте банка www.sberbank.ru изменения условий производится банком в одностороннем порядке ПАО СБЕРБАНК, генеральная лицензия БАНКА РОССИИ № 1481 от 11.08.2015. Страхование осуществляется АО «ЮниКредит Банк».
 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ГК «Иллидиум»
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
66

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
56

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
53

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100