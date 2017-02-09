Тверские наследили: один браконьер набагрил налима, другая "продавщица" ягод обворовала пенсионера

В Ярославской области в полицию обратился 81-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина рассказал, что к нему зашла продавщица ягод, а после ее визита хозяин обнаружил пропажу 13 тысяч рублей. По приметам полицейским удалось выйти на след подозреваемой и задержать её. Оказалось, что это 40-летняя жительница Тверской области.

Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что пенсионер согласился купить у нее клюкву и, когда хозяин дома находился на кухне и пересыпал ягоды в другую тару, похитила у него 10 тыс. рублей. Но этого показалось мало: придя в следующий раз под аналогичным предлогом, женщина украла еще 3 тысячи рублей.

А в Устюженском районе Вологодской области 26-летний житель Тверской области незаконно ловил рыбу на реке Мологе в окрестностях поселка Колоколец. Браконьер с помощью багра ловил налима в период, когда данный вид промысла запрещен. Всего задержанный выловил 19 рыбин, причиненный ущерб составил 6 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием запрещенных орудий в местах нереста", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.