Строительная компания ООО «Зеленый остров» недоплатила налогов свыше 10 млн. рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал доводы Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области о правомерности взыскания налога на прибыль и пеней в сумме более 10 млн рублей с ООО «Зеленый остров».
В время проверки специалисты инспекции установили, что часть займа, полученного компанией от иностранного банка, была направлена для погашения долговых обязательств ее учредителя, а не на осуществление основной деятельности.
Налоговики в судах документально подтвердили, что расходы компании на уплату задолженности по банковскому кредиту ее учредителя не являются экономически обоснованными и не могут быть приняты в качестве расходов для целей налогообложения.
Никаких доказательств привлечения кредитных средств для получения дохода в рамках основного вида деятельности − строительства жилого комплекса «Зеленый остров» - обществом представлено не было.
Суды поддержали иски налоговой инспекции.
Комментарии (12)
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merlion
09.02.2017 11:54
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BARBAdos
09.02.2017 12:17
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