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Строительная компания ООО «Зеленый остров» недоплатила налогов свыше 10 млн. рублей

09 Февраля 2017 10:15
Автор: TIA

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал доводы Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области о правомерности взыскания налога на прибыль и пеней в сумме более 10 млн рублей с ООО «Зеленый остров».

В время проверки специалисты инспекции установили, что часть займа, полученного компанией от иностранного банка, была направлена для погашения долговых обязательств ее учредителя, а не на осуществление основной деятельности.
 
Налоговики в судах документально подтвердили, что расходы компании на уплату задолженности по банковскому кредиту ее учредителя не являются экономически обоснованными и не могут быть приняты в качестве расходов для целей налогообложения.

Никаких доказательств привлечения кредитных средств для получения дохода в рамках основного вида деятельности − строительства жилого комплекса «Зеленый остров» - обществом представлено не было.

Суды поддержали иски налоговой инспекции.

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Метки: ооо "зелёный остров" зелёный остров" налоговая инспекция
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Комментарии (12)

  • Ms. 
    Это новость? Строительные компании не имеют привычки платить все налоги. Использование субподрядчиков-прокладок и агентских договоров... все как 10 лет назад. Насчитали только 10 млн. означает лишь, что нарушений было на 100.
    09.02.2017 11:01
    1 | 3

  • merlion 
    Ну Савенкову Е.И. уже всё равно. А вот жителям вышеозначенного жк что светит?
    09.02.2017 11:01
    0 | 3

  • kudimov 
    Если строительная компания перекредитовывается, да еще и штрафуется на крупную сумму из-за неправильных бухгалтерских проводок, то это очень тревожный сигнал для дольщиков.
    09.02.2017 11:06
    0 | 4

    • BARBAdos 
      перекредитовывается и штрафуется она не из-за проводок, а из-за того, что кто то деньги из конторы вывести решил для собственных нужд, а проценты отнести в состав расходов в целях снижения налога на прибыль...
      09.02.2017 11:36
      0 | 3

      • kudimov 
        Я это и имел ввиду, если честно, но не конкретезировал, ибо точно не знаю.
        09.02.2017 11:39
        0 | 2

        • BARBAdos 
          это налоговый учет, а не бухгалтерский)), но дольщикам похоже есть о чем беспокоится - контору сажают на долг, а бабло выводят на физ.лицо - похоже на схему по выводу денег дольщиков в офшор. Теперь застройщик должен денег, дольщики их принесут, и контора возвратит долг офшору с процентами. Если там только сумма налога на прибыль 10 млн., то сумма %% получается в районе 50 млн, тогда сколько же сумма самого займа?

Кстати никто не в курсе, че там с этим зеленым островом?
          09.02.2017 11:52
          0 | 3

          • Ms. 
            В Твери я не знаю компаний, которые бы работали иначе. У ДСК постоянно меняются глав бух. Вопрос в умении дать откуп нужному должностному лицу. 10 миллионов при их оборотах это копейки. Пять квартир.
            09.02.2017 12:21
            0 | 1

  • romflyag 
    При такой сумме недоплаты по налогам можно возбуждать УГ. И тогда хозяева принесут в миг всю недоплату.
 А только таким образом работают все застройщики в Твери, если по "ДСК" покапать там нарушений в 100 раз больше. Там вообще мозг примитивный, наделали сотни левых фирм и на них покупают всё естественно не оплачивая ничего, но сам "ДСК" как бы не приделах. Спрашивается на фига строили не нужные дома если денег нету изначально.
    09.02.2017 11:14
    0 | 4

    • BARBAdos 
      это да, там одних ситистроев уже 4 штуки, и все зарегены на каких то физиков левых, чтобы не проследить зависимость от ДСК. А налоговой пофик, она здесь про какие то 10 млн рапортует...
      09.02.2017 11:33
      0 | 2

    • Ms. 
      Только выше сказала про ДСК, точно такая же история с другими строительнми фирмами с которыми приходилось работать. Все работают одинаково серо. Странно что кто то этому удивляется.
      09.02.2017 12:22
      0 | 1

  • merlion 
    Ну у зеленого остова ук больше 300 млн руб, а вот у дск-шных помоек ук сколько? 10 тыс?
    09.02.2017 11:54
    0 | 1

    • BARBAdos 
      да по червонцу штука))
      09.02.2017 12:17
      0 | 0
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