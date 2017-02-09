Строительная компания ООО «Зеленый остров» недоплатила налогов свыше 10 млн. рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал доводы Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области о правомерности взыскания налога на прибыль и пеней в сумме более 10 млн рублей с ООО «Зеленый остров».

В время проверки специалисты инспекции установили, что часть займа, полученного компанией от иностранного банка, была направлена для погашения долговых обязательств ее учредителя, а не на осуществление основной деятельности.



Налоговики в судах документально подтвердили, что расходы компании на уплату задолженности по банковскому кредиту ее учредителя не являются экономически обоснованными и не могут быть приняты в качестве расходов для целей налогообложения.

Никаких доказательств привлечения кредитных средств для получения дохода в рамках основного вида деятельности − строительства жилого комплекса «Зеленый остров» - обществом представлено не было.

Суды поддержали иски налоговой инспекции.