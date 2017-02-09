В Тверской области в крупном супермаркете загорелось кафе

ЧП произошло 8 февраля в городе Зубцов Тверской области. Возгорание произошло около 10 вечера в кафе «Смак», которое находится в крупном для города торговом центре «Универсальный», что на ул. Победы.

По информации УМЧС региона, пожар начался в пищеблоке на площади 25 кв.м. Причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Как сообщается в группе «Наш дом – Зубцовский район», из-за возгорания часть второго этажа и чердачное помещение были в дыму. На втором этаже расположены различные отделы и парикмахерская. К зданию магазина примыкает многоквартирный дом №14, жители которого чувствовали едкий запах дыма и гари в квартирах.

По информации МЧС, на пожаре никто не пострадал.

Фото группы «Наш дом – Зубцовский район».