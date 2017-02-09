9 февраля в ряде домов в Твери не будет отопления и горячей воды

ООО «Тверская генерация» информирует о том, что в течение 9 февраля в ряде жилых домов по улицам Коробкова и Суворова будет отключено горячее водоснабжение. Временное отключение связано с проведением ремонтных работ сотрудниками ООО «Тверь Водоканал». Работы продлятся примерно до 14:00 сегодняшнего дня. По завершению ремонта ООО «Тверская генерация» возобновит горячее водоснабжение.

Также в связи с ремонтными работами на ЦТП Оборонная - 1 планируется отключение горячей воды в домах по улицам Веселова и Оборонная. Подача горячей воды будет восстановлена примерно в 13:00.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня будут идти ремонтные работы на теплотрассах по улицам Центральная и Строителей, а также на 3-ем переулке пос. Элеватор, а связи с чем в некоторых домах не будет отопления.

Одновременно ремонтные работы по устранению повреждений на разводящих теплосетях будут проходить по улице Центральная, Петербургскому шоссе и переулку Трудолюбия. На период ремонта в ряде жилых домов будет отключено отопление и горячее водоснабжение.

После устранения повреждений требуется еще время на заполнение системы теплоносителем, а также проведение регулировки режима теплоснабжения внутри домов управляющими компаниями.