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В Твери обсудили перспективы развития МУПов, работающих в сфере строительства

09 Февраля 2017 09:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

Глава администрации Твери Алексей Огоньков провел рабочую поездку по муниципальным предприятиям, работающим в сфере строительства, – это  МУПы «Тверьстройзаказчик» и «Горпроект». По ее итогам провели совещание, на котором обсуждали перспективы работы предприятий с учетом задач, стоящих перед городской властью.

Во время поездки Алексей Огоньков пообщался с сотрудниками предприятий. В этих МУПах за годы работы сложились профессиональные коллективы. Здесь трудятся специалисты высокого уровня, обладающие значительным опытом и знаниями. Так, в МУП «Горпроект» работает уникальный специалист по подземным коммуникациям Маргарита Павловна Попова. Общий стаж ее трудовой деятельности – более 60 лет. Многие сотрудники работают в МУПе 20 и более лет. То же самое относится и к МУП «Тверьстройзаказчик».

– Сохранить кадровый потенциал – ваша обязанность, – обратился к руководителям МУПов в ходе совещания Алексей Огоньков. Высокий профессионализм специалистов – это та база, на которой основываются дальнейшие перспективы работы предприятий. Наши МУПы должны прочно удерживать свою нишу и участвовать в процессах, определяющих дальнейшее развитие отрасли.

Строительные МУПы сегодня участвуют в реализации целого ряда значимых проектов. Так, «Горпроект» участвовал в разработке Генерального Плана города, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, предусматривающей размещение Западного моста, и т.д. В дальнейшем рассматриваются перспективы привлечения организаций к воплощению в жизнь проекта «Формирование комфортной городской среды».

МУП «Тверьстройзаказчик» контролирует реализацию большинства городских проектов, в частности, в сфере благоустройства. Предприятие в числе трех организаций включено в реестр квалифицированных организаций по строительному контролю при проведении капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах. Кроме того, МУП выступает заказчиком и застройщиком при строительстве многоквартирного дома в Твери. Этот опыт – не новый для организации. При участии предприятия построено большинство значимых объектов города – от административных зданий до объектов социального назначения. В частности, это отель «Оснабрюк» и гостиница «Волга», школа №3, муниципальный дом на улице Строителей и другие. Сообщает Управление информации
администрации города Твери.

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Метки: Глава администрации Твери Алексей Огоньков тверьстройзаказчик горпроект
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