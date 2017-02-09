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Водитель маршрутки сбежал, а водитель «Форда» предположительно был пьян. Подробности ДТП в Твери

09 Февраля 2017 09:25
Автор: TIA

Авария с участием маршрутного такси произошло 8 февраля в час-пик, в 18.18. На ул. Новоторжская 49-летний мужчина, управляя автомобилем  «Форд Экоспорт», на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу маршрутке, которая ехала прямо со встречного направления. В результате произошло столкновение, в котором пострадали люди.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, водитель маршрутного такси с места ДТП скрылся. А у водителя «Форда» обнаружены признаки, позволяющие предположить наличие опьянения. Освидетельствование будет завершено по окончанию химико-токсикологического исследования биологического объекта.

Также по информации ведомства, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ.

В аварии травмы получили пассажиры маршрутки: три женщины 29, 32 и 57 лет, и 67-летний мужчина. Они были доставлены в больницу, а после оказания помощи отпущены.

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Метки: дтп с маршруткой врезался в маршрутку столкнулся с маршруткой
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