Для развития трамвайного движения в Твери необходимо 2 млрд. рублей

Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи Тверской городской Думы рассмотрел вопрос о перспективах развития общественного транспорта в Твери.

Началось заседание комитета с обсуждения ситуации в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс». В Думу пришли представители трудового коллектива, недовольные той политикой, которую проводит новый директор Виталий Криворученко. По словам рабочих, происходят незаконные увольнения, имеют место нарушение трудовой дисциплины и кумовство. Депутаты, выслушав пришедших, предложили инициативной группе написать коллективное обращение в Думу, чтобы на следующем заседании комитета обсудить конфликтную ситуацию уже с приглашением руководителей «ЖЭКа».

Главный вопрос повестки был об общественном транспорте Твери. Заместитель Главы администрации Владимир Пашедко остановился на теме трамвайного сообщения. В настоящее время действует один маршрут - №5, развитие трамвая упирается в отсутствие средств. На восстановление трамвайного движения в рамках исторически существующей схемы необходимо порядка 2 млрд. рублей. Поэтому сегодня реально можно развивать автобусное и троллейбусное сообщение, что требует обновления парка машин. Сейчас администрация города рассматривает возможность участия в соответствующих федеральных программах.