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Для развития трамвайного движения в Твери необходимо 2 млрд. рублей

08 Февраля 2017 22:27
Автор: TIA

Постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи Тверской городской Думы рассмотрел вопрос о перспективах развития общественного транспорта в Твери.

Началось заседание комитета с обсуждения ситуации в МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс». В Думу пришли представители трудового коллектива, недовольные той политикой, которую проводит новый директор Виталий Криворученко. По словам рабочих, происходят незаконные увольнения, имеют место нарушение трудовой дисциплины и кумовство. Депутаты, выслушав пришедших, предложили инициативной группе написать коллективное обращение в Думу, чтобы на следующем заседании комитета обсудить конфликтную ситуацию уже с приглашением руководителей «ЖЭКа».

Главный вопрос повестки был об общественном транспорте Твери.  Заместитель Главы администрации Владимир Пашедко остановился на теме трамвайного сообщения. В настоящее время действует один маршрут - №5, развитие трамвая упирается в отсутствие средств. На восстановление трамвайного движения в рамках исторически существующей схемы необходимо порядка 2 млрд. рублей. Поэтому сегодня реально можно развивать автобусное и троллейбусное сообщение, что требует обновления парка машин. Сейчас администрация города рассматривает возможность участия в соответствующих федеральных программах.

 

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Метки: тверь трамвайное движение 2 млрд. рублей
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Сначала демонтируют трамвайные пути, а потом говорят о развитии трамвайного транспорта? Где логика? Автобусы ,пожалуй, лучше.
    08.02.2017 23:17
    0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    ДА УЖЕ ЗАДОЛБАЛИ!!! Просто скажите- "Можно. Взять-взять!" и все рельсы за ночь снимут и сдадут в чермет., останется только дыры заровнять. Хоть ездить будем нормально.
Пора признать что трамвайное движение в городе умерло. Попечением властей. 
Сколько можно мучать труп, садисты (некрофилы)?
    08.02.2017 23:23
    0 | 0
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