В Твери в аварии с маршруткой пострадали четыре человека

8 февраля около 19:00 на пересечении улицы Новоторжской и Свободного переулка столкнулись маршрутное такси № 24 и Ford.

Как рассказали ТИА в УГИБДД по Тверской области, пострадали 4 пассажира маршрутки, обстоятельства ДТП уточняются. В группе "Подслушано у водителей. Тверь", разместили фото аварии. Очевидцы пишут, что водитель маршрутки до приезда ГИБДД сбежал.