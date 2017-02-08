В Твери в аварии с маршруткой пострадали четыре человека

8 февраля около 19:00 на пересечении улицы Новоторжской и Свободного переулка столкнулись маршрутное такси № 24 и Ford.
Как рассказали ТИА в УГИБДД по Тверской области, пострадали 4 пассажира маршрутки, обстоятельства ДТП уточняются. В группе "Подслушано у водителей. Тверь", разместили фото аварии. Очевидцы пишут, что водитель маршрутки до приезда ГИБДД сбежал.
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Комментарии (3)
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bublik
08.02.2017 22:06
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