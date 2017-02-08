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В Твери в аварии с маршруткой пострадали четыре человека

В Твери в аварии с маршруткой пострадали четыре человека - ТИА
08 Февраля 2017 21:49
Автор: TIA
Фотограф: "Подслушано у водителей. Тверь"

8 февраля около 19:00 на пересечении улицы Новоторжской  и Свободного переулка столкнулись маршрутное такси № 24 и Ford.

Как рассказали ТИА в УГИБДД по Тверской области, пострадали 4 пассажира маршрутки, обстоятельства ДТП уточняются. В группе "Подслушано у водителей. Тверь", разместили фото аварии. Очевидцы пишут, что водитель маршрутки до приезда ГИБДД сбежал.

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Метки: дтп с маршруткой дтп с пострадавшими
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Комментарии (3)

  • dekla 
    Водитель маршрутки сбежал???Может уже ФСБ пора подключиться?
    08.02.2017 22:02
    0 | 5

    • Net. 
      Давно-о-о-о пора!!!
      08.02.2017 23:12
      0 | 0

  • bublik 
    Экскурсовод слился. Пипец.
    08.02.2017 22:06
    0 | 4
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