Музей Тверского быта приглашает на мастер-классы и экскурсии

11 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Открытка к Дню Святого Валентина».

Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде. В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное.

Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню всех влюбленных.



11 февраля в 14:00 – Интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки».

Кто придумал пуговицу? Каким образом она появилась на нашей одежде? Самая простая вещь может рассказать удивительную историю своего появления.



12 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников Пряник-«валентинка»

Увлекательное занятие с вкусным результатом!



18 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Подарок папе».

Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню защитника Отечества.

18 февраля в 14:00 – интерактивное занятие «Мебельные истории».

Что за дом без мебели? На занятии ребята попробуют составить родословную мебели, откроют секреты комодов и шкафов, узнают, как и где появились диваны и кресла. И даже смогут «собрать» мебель своими руками.

19 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников «Сладость папе в радость».



26 февраля в 13:00 – экскурсия «В гостях у тверских купцов».

Базары и магазины, фабрики и мастерские, училища и гимназии – многоликий и пестрый мир тверского купечества конца ХIХ – начала ХХ вв. Кто они – купцы прошлых веков? Как они жили и чем заслужили почёт и уважение, Вы узнаете во время экскурсии.