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Музей Тверского быта приглашает на мастер-классы и экскурсии

08 Февраля 2017 20:29
Автор: TIA

11 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Открытка к Дню Святого Валентина».

Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде. В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное.

Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню всех влюбленных.


11 февраля в 14:00 – Интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки».

Кто придумал пуговицу? Каким образом она появилась на нашей одежде? Самая простая вещь может рассказать удивительную историю своего появления.


12 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников Пряник-«валентинка»

Увлекательное занятие с вкусным результатом!


18 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Подарок папе».

Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню защитника Отечества.

18 февраля в 14:00 – интерактивное занятие «Мебельные истории».

Что за дом без мебели? На занятии ребята попробуют составить родословную мебели, откроют секреты комодов и шкафов, узнают, как и где появились диваны и кресла. И даже смогут «собрать» мебель своими руками.

19 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников «Сладость папе в радость».


26 февраля в 13:00 – экскурсия «В гостях у тверских купцов».

Базары и магазины, фабрики и мастерские, училища и гимназии – многоликий и пестрый мир тверского купечества конца ХIХ – начала ХХ вв. Кто они – купцы прошлых веков? Как они жили и чем заслужили почёт и уважение, Вы узнаете во время экскурсии.

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Метки: музей тверского быта
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Комментарии (1)

  • horton 
    " эбру - рисование по воде"
Я так подозреваю, что  ̶п̶и̶с̶а̶т̶ь̶  рисовать нужно вилами? )
    08.02.2017 20:39
    0 | 1
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