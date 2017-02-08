Музей Тверского быта приглашает на мастер-классы и экскурсии

11 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Открытка к Дню Святого Валентина».
Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде. В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное.
Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню всех влюбленных.
11 февраля в 14:00 – Интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки».
Кто придумал пуговицу? Каким образом она появилась на нашей одежде? Самая простая вещь может рассказать удивительную историю своего появления.
12 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников Пряник-«валентинка»
Увлекательное занятие с вкусным результатом!
18 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Подарок папе».
Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню защитника Отечества.
18 февраля в 14:00 – интерактивное занятие «Мебельные истории».
Что за дом без мебели? На занятии ребята попробуют составить родословную мебели, откроют секреты комодов и шкафов, узнают, как и где появились диваны и кресла. И даже смогут «собрать» мебель своими руками.
19 февраля в 13:00 – Мастер-класс по росписи пряников «Сладость папе в радость».
26 февраля в 13:00 – экскурсия «В гостях у тверских купцов».
Базары и магазины, фабрики и мастерские, училища и гимназии – многоликий и пестрый мир тверского купечества конца ХIХ – начала ХХ вв. Кто они – купцы прошлых веков? Как они жили и чем заслужили почёт и уважение, Вы узнаете во время экскурсии.
|2017-02-06 18:54
|2017-02-02 10:41
|2017-02-06 11:23
|2017-02-03 20:35
|2017-02-07 11:54
|2017-02-07 19:36
|2017-02-04 22:25
|2017-02-02 10:57
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
horton
08.02.2017 20:39
0
|
1