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Более 1,5 тысяч актов вандализма совершили в 2016 году на участке Тверь-Москва внутри пригородного подвижного состава

08 Февраля 2017 19:05
Автор: TIA

Сотрудники ОАО «МТ ППК» в 2016 году зафиксировали 1537 актов вандализма в отношении пригородного подвижного состава.

С наступлением нового года вандалы вновь атакуют имущество ОАО «РЖД» и «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». В январе текущего года было зафиксировано 154 случая вандализма (на 52 случая больше, чем в январе 2016 года).

Нарушители повреждают лакокрасочное покрытие вагонов, нанося «граффити», портят сидения и диваны, ручки замков переходных дверей, разбивают стекла в поездах (чаще всего стекла автоматических дверей и стеклопакеты внутри салона), что является прямой угрозой безопасности и жизни пассажиров.

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Метки: вандалы железная дорога
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Комментарии (4)

  • Хычник_Ёж 
    с их ценами на билету немудренно
    08.02.2017 20:08
    1 | 1

    • horton 
      Думаете, что эти типчики ездят с билетами?
      08.02.2017 20:30
      0 | 2

  • konbur 
    Ну если знаете, что дикий у нас народ, зачем стеклопластиковые диваны, которые и дубовой головой не пробить, менять на мягкие, которые можно порезать ножом?
    08.02.2017 20:20
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Решетки на окна и нары дощатые - решенье всех проблем. В три яруса. Господа Якунины все равно в электричках не ездят.
    08.02.2017 20:25
    0 | 2
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