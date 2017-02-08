Более 1,5 тысяч актов вандализма совершили в 2016 году на участке Тверь-Москва внутри пригородного подвижного состава

Сотрудники ОАО «МТ ППК» в 2016 году зафиксировали 1537 актов вандализма в отношении пригородного подвижного состава.

С наступлением нового года вандалы вновь атакуют имущество ОАО «РЖД» и «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». В январе текущего года было зафиксировано 154 случая вандализма (на 52 случая больше, чем в январе 2016 года).

Нарушители повреждают лакокрасочное покрытие вагонов, нанося «граффити», портят сидения и диваны, ручки замков переходных дверей, разбивают стекла в поездах (чаще всего стекла автоматических дверей и стеклопакеты внутри салона), что является прямой угрозой безопасности и жизни пассажиров.