Калининская АЭС: энергоблок №3 включен в сеть после завершения ремонтных работ

7 февраля 2016 года энергоблок №3 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ.
Ремонт проведен на блочном трансформаторе (фаза «В») и системе регулирования турбогенератора.
Напомним, энергоблок №3 был остановлен 6 января по предварительной заявке, согласованной с системным оператором и АО «Концерн Росэнергоатом».
В ходе ремонта выполнены операции по разборке, ремонту и сборке трансформатора, а также установке его на штатное место и постановке под напряжение. Также проведены испытания гидравлической системы управления турбогенератора 3-го энергоблока.
Все работы выполнены персоналом Калининской АЭС, АО «Атомэнергоремонт» с привлечением специалистов Запорожского трансформаторного завода (завода-изготовителя). Работы проведены в соответствии с нормативными документами и соблюдением технологического процесса.
В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.
Однофазный трансформатор предназначен для повышения напряжения электрического тока, выработанного энергоблоком, и является составной частью электрической схемы выдачи мощности станции в энергосистему.
Сообщает Управление информации и общественных связей Калининской АЭС
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