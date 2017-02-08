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ОНФ: Стоимость услуг по отлову и содержанию бездомных животных в регионах различается в сто с лишним раз

08 Февраля 2017 18:37
Автор: TIA

Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что в ряде регионов стоимость услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных из-за непрозрачного ценообразования отличается более чем в сотню раз. Они обратятся к руководству субъектов РФ с предложением урегулировать политику ценообразования в этой сфере, а также к министру природных ресурсов РФ - с просьбой обратить внимание на выявленные проблемы.

Активисты ОНФ проанализировали закупки на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных за 2015-2016 гг. на общую сумму более 2,4 млрд руб. По итогам анализа они выявили, что механизм ценообразования в ряде регионов остается непрозрачным, а траты только увеличиваются.

«Согласно проанализированным техническим заданиям, основные услуги по регулированию численности безнадзорных животных одинаковы: отлов, транспортировка, клинический осмотр, учет, временное содержание, кастрация, стерилизация и эвтаназия. Однако стоимость одного и того же вида услуг может отличаться почти в 150 раз», - сообщила член регионального штаба Народного фронта, активист ОНФ в Тюменской области Анна Москвина.

Например, начальная цена на клинический осмотр в регионах отличается в 123 раза: Республика Башкортостан оценивает стоимость услуги в 2,5 руб. за единицу, а Красноярский край - в 308 руб. Стоимость эвтаназии в Иркутской области отличается от Свердловской в 147 раз: 5 руб. и 738 руб. соответственно. Активисты обнаружили, что расчет начальной цены контракта на кастрацию или стерилизацию одного безнадзорного животного в соседних регионах различается в 18 раз - в Иркутской области она составляет 350 руб., а в Красноярском крае - 6 тыс. 333 руб.

«А если обратиться к вопросу процесса умерщвления животного - начиная от способа и заканчивая используемыми препаратами? Хочется спросить: как и какие процедуры можно провести за 5 руб. (мы встречали и такое), насколько они гуманны? Недавно министр природных ресурсов РФ Сергей Донской призвал «предотвращать появление «концлагерей» для животных». Необходимо сообща выработать технологию, которая была бы единой для всех регионов и соответствовала критериям гуманного обращения с животными», - считает Анна Москвина.

Тем более что с каждым годом расходы на регулирование численности безнадзорных животных продолжают увеличиваться. В 2015 году на эти цели планировалось потратить 1,18 млрд руб., в 2016 году – 1,27 млрд руб. Крайне важно распоряжаться выделенными средствами эффективно, подчеркивают эксперты проекта.

«Некоторые регионы уже приняли меры в этом направлении. Мы заметили, что цены в субъектах, где на законодательном уровне отрегулировали стоимость услуг, ниже, чем цены, которые формируются на основании коммерческих предложений. Мы обратимся к руководству регионов с предложением обсудить политику ценообразования и внимательнее отнестись к проблеме регулирования численности безнадзорных животных. И к министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому - с просьбой обратить внимание на выявленные проблемы», - прокомментировал заместитель руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.

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Метки: бездомные животные отлов бездомных животных
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