Тверьэнерго отчиталось о своей работе в период зимнего максимума нагрузок

Руководящий состав филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» принял участие в заседании Штаба по обеспечению безопасного электроснабжения Тверской области, который функционирует при региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Одним из главных вопросов повестки заседания стало прохождение осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.

«Наш основной экзаменатор – природа. От того, как оперативно и квалифицированно мы будем реагировать на ее сюрпризы, зависит благополучие жителей Тверской области, — открыл заседание Штаба Андрей Волгин, областной Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Аналитика показывает, что в декабре-январе по сравнению с аналогичным периодом осенне-зимнего периода 2015-2016гг. было на 20 минут сокращено время восстановления подачи электроэнергии при перебоях в электроснабжении», — отметил в своем докладе Вадим Юрченко, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Руководитель филиала добавил, что в 2016 году была реализована большая ремонтная кампания. Энергетики направили порядка 226 млн.рублей на ремонт 1,5 тысяч км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ, а также комплексный капитальный ремонт 27 подстанций (ПС) напряжением 35-110 кВ. В целях экономии средств большой объем работ специалисты Тверьэнерго выполняли хозяйственным способом.

Евгений Тюменцев, заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора, подтвердил хорошую оперативную дисциплину в электросетевом комплексе Тверской области, а также отметил качественную работу, связанную с подготовкой персонала, обучением и получением допуска к работам, которую проводит Тверьэнерго. «Прохождение электросетевыми компаниями региона осенне-зимнего периода оцениваю как удовлетворительное, хочу отметить хороший темп, взятый тверским филиалом МРСК Центра», — подытожил Евгений Тюменцев.