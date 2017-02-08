Студенческая сборная России по хоккею на Универсиаде завоевала золото

Студенческая сборная России, которая основана на базе Тверского хоккейного клуба в финальной игре 28-ой Всемирной зимней Универсиады – 2017 одержала тяжелую победу над сборной Казахстана – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) и завоевала золотые медали.

Обладателями золотых медалей из руководящего штаба ТХК стали: генеральный директор Кирилл Пафифов, главный тренер Владислав Хромых, старший тренер Денис Баев, тренер вратарей Сергей Хальзев, тренер-селекционер Андрей Рысков, технический администратор Алексей Милов, врач команды Алексей Филиппов, массажист команды Дмитрий Пономарев. Отдельно выделим игроков ТХК, которые отстаивали честь тверского хоккея на Универсиаде: вратарь Александр Самонов, защитники Роман Кудинов, Роман Таталин, Михаил Орлов, Максим Кудряшов, Владимир Репин, а также нападающие Вадим Шутов и Сергей Смуров.

Тверские хоккеисты сыграли на турнире очень результативно, практически в каждой игре набирали очки, что в итоге привело студенческую сборную России к первому месту на Универсиаде.