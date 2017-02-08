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Студенческая сборная России по хоккею на Универсиаде завоевала золото

08 Февраля 2017 18:00
Автор: TIA

Студенческая сборная России, которая основана на базе Тверского хоккейного клуба в финальной игре 28-ой Всемирной зимней Универсиады – 2017 одержала тяжелую победу над сборной Казахстана – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) и завоевала золотые медали.

Обладателями золотых медалей из руководящего штаба ТХК стали: генеральный директор Кирилл Пафифов, главный тренер Владислав Хромых, старший тренер Денис Баев, тренер вратарей Сергей Хальзев, тренер-селекционер Андрей Рысков, технический администратор Алексей Милов, врач команды Алексей Филиппов, массажист команды Дмитрий Пономарев. Отдельно выделим игроков ТХК, которые отстаивали честь тверского хоккея на Универсиаде: вратарь Александр Самонов, защитники Роман Кудинов, Роман Таталин, Михаил Орлов, Максим Кудряшов, Владимир Репин, а также нападающие Вадим Шутов и Сергей Смуров.

Тверские хоккеисты сыграли на турнире очень результативно, практически в каждой игре набирали очки, что в итоге привело студенческую сборную России к первому месту на Универсиаде.

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Метки: Студенческая сборная России по хоккею универсиада
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Комментарии (2)

  • БАХИТ 2015 
    Красавцы!!!
    08.02.2017 18:12
    0 | 0

  • tourist 
    Этим "студентам" от 24 до 27 лет. До сих пор учатся? Надо бы международным организациям провести расследование и вывести на чистую воду как и моченосцев.
    08.02.2017 18:14
    0 | 0
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