В Тверской мечети в день открытых дверей будут угощать мусульманской кухней

10-11 февраля в Твери пройдут мероприятия, посвященные 110-летию открытия Тверской соборной мечети и 25-летию мусульманской общины. Организатором выступает Духовное управление мусульман Тверской области «Тверской Мухтасибат».

Портал "Мусульмане России" сообщает, что в эти дни пройдет круглый стол на тему: «Роль мечети в Российском обществе в дореволюционный период и в настоящее время», встреча с начальником Управления аппарата общественных связей Правительства Тверской области, а также День открытых дверей Тверской соборной мечети, где посетителей будут угощать мусульманской кухней. Кроме того подведут итоги регионального конкурса на лучшее стихотворение на тему: «Юбилей Тверской соборной мечети» и итоги детского конкурса на лучший рисунок Тверской соборной мечети.