В 2017 году тверские выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам

Тверская область приняла участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников и представители регионального Министерства образования написали Единый госэкзамен по русскому языку в Тверском педагогическом колледже.

В этом году в правила сдачи ЕГЭ внесены изменения. Ещё из трёх учебных предметов — химии, физики и биологии — исключили тестовую часть. Таким образом, задания в виде тестов остались только в ЕГЭ по иностранным языкам.

Как и раньше, в пунктах сдачи единого госэкзамена будут установлены рамки металлоискателей, камеры видеонаблюдения, устройства для печати и сканирования контрольно-измерительных материалов в аудиториях.

ЕГЭ служит одновременно и выпускным экзаменом в школе, и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата о среднем общем образовании являются ЕГЭ по русскому языку и математике, сданные с количеством баллов не ниже минимального порога.

К прохождению Единого госэкзамена допускаются выпускники, которые успешно написали итоговое сочинение.

В этом году досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной период — с 29 мая по 1 июля. Прием заявлений на участие в экзамене завершился 1 февраля. Традиционно самые популярные предметы ЕГЭ по выбору у выпускников Тверской области — обществознание, физика и биология, сообщает Правительство Тверской области