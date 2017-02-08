Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья для всех граждан

Новая поправка принята во втором чтении на заседании 8 февраля.

По нынешнему действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года. Этот законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан - для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот. Как сообщает Интерфакс, после заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.

"В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", - написал Медведев на своей странице в фейсбуке.

В третьем окончательном чтении законопроект о бессрочности бесплатной приватизации Госдума рассмотрит 10 февраля.