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Кувшиновская школа задолжала своим сотрудникам 142 тысячи рублей

08 Февраля 2017 15:49
Автор: TIA

В прокуратуру пожаловались работники Кувшиновской средней общеобразовательной школы № 1. Они рассказали, что в учреждении за первую половину января 2017 года не выплатили заработную плату двадцати двум работникам. Общая задолженность составила 142 000 рублей.

Мировой суд рассмотрел 22 заявления от сотрудников и вынес решение о взыскании задолженности со школы.

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Метки: не заплатили заработную плату не заплатили зарплату задолженность по заработной плате
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Комментарии (2)

  • dsmile 
    О как! А на что рассчитывали эти учителя, принимая активное участие в фальсификациях выборов???
    08.02.2017 16:49
    0 | 3

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Может не принимали, за это и страдают?
      08.02.2017 17:32
      0 | 1
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