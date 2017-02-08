Кувшиновская школа задолжала своим сотрудникам 142 тысячи рублей

В прокуратуру пожаловались работники Кувшиновской средней общеобразовательной школы № 1. Они рассказали, что в учреждении за первую половину января 2017 года не выплатили заработную плату двадцати двум работникам. Общая задолженность составила 142 000 рублей.

Мировой суд рассмотрел 22 заявления от сотрудников и вынес решение о взыскании задолженности со школы.