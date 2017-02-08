Кувшиновская школа задолжала своим сотрудникам 142 тысячи рублей

В прокуратуру пожаловались работники Кувшиновской средней общеобразовательной школы № 1. Они рассказали, что в учреждении за первую половину января 2017 года не выплатили заработную плату двадцати двум работникам. Общая задолженность составила 142 000 рублей.
Мировой суд рассмотрел 22 заявления от сотрудников и вынес решение о взыскании задолженности со школы.
|2017-02-06 18:54
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Комментарии (2)
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dsmile
08.02.2017 16:49
0
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3
DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
08.02.2017 17:32
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