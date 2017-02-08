В Твери суд вынес приговор мужчине, убившему мать с сыном из-за 10 тысяч рублей

27-летний Сергей Куракин признан виновным в совершении убийства двух человек с целью скрыть другое преступление, а 30-летний Денис Донсков - в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Во время судебного следствия оба признали вину в содеянном.

Вечером 21 июня прошлого года 27-летний обвиняемый вооружился ножом и пришёл в гости к своему знакомому в дом в поселке Калашниково, чтобы выяснить срок возврата долга в 10 000 рублей. Там они вместе и его матерью стал употреблять спиртное. Во время застолья хозяин дома отказался вернуть денежные средства кредитору, за что получил удар ножом в грудь. Отчего скончался на месте.

Далее убийца расправился с матерью потерпевшего. Он нанес ей многочисленные удары в грудь, живот, шею и спину.

Убедившись в наступлении смерти хозяев дома, молодой человек направился к своему товарищу с просьбой помочь скрыть следы преступления.

Вдвоем они сожгли свитер со следами крови убитых и выкинули орудие преступления в пруд.

Тверской областной суд назначил Куракину наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Донскову – штраф 150 000 рублей в доход государства.