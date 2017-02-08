В Тверской области задержали 19 тонн томатов

7 февраля 2017 года в Ржеве Тверской области на посту весового контроля на автомобильной дороге М-9 «Балтия» остановили машину, в которой находились свежие помидоры. Согласно маркировке на упаковочных ящиках томаты весом 19 тонн были из Турции. Продукция была ввезена на территорию России под видом «фасоли по-грузински Лобио «Хозяин Барин» стерилизованная». По документам, представленным на товар ее отправили из Минского района Республики Беларусь в Санкт-Петербург. Сейчас машина задержана и находится на складе временного хранения, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.