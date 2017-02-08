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В Тверской области задержали 19 тонн томатов

08 Февраля 2017 13:46
Автор: TIA

7 февраля 2017 года в Ржеве Тверской области на посту весового контроля на автомобильной дороге М-9 «Балтия» остановили машину, в которой находились свежие помидоры. Согласно маркировке на упаковочных ящиках томаты весом 19 тонн были из Турции. Продукция была ввезена на территорию России под видом «фасоли по-грузински Лобио «Хозяин Барин» стерилизованная». По документам, представленным на товар ее отправили из Минского района Республики Беларусь в Санкт-Петербург. Сейчас машина задержана и находится на складе временного хранения, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

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Метки: томаты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям
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Комментарии (11)

  • bae99 
    Бульдозер наготове стоит?
    08.02.2017 14:02
    0 | 3

  • BARBAdos 
    помидоры-убийцы!?
    Прикрепленные изображения:
    08.02.2017 14:18
    0 | 3

  • gavr69 
    а как она очутилась во ржеве при поездке из рб в питер ?
    08.02.2017 14:23
    0 | 1

    • Proletary 
      Просочилась
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      08.02.2017 17:26
      0 | 1

  • zxcvbnm 
    Вопрос, а как они прошли границу? Может службе собственной безопасности таможни задать этот вопрос посту, через который они попали на территорию РФ.
    08.02.2017 14:40
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Пропагандисты лихорадочно листают русско-белорусские словари в поисках аналога термина "бендеровец". А также гуглят национальных героев Белоруссии на предмет тесных связей с Гитлером, Лжедмитрием и Наполеоном...
Но находят только партизан.
    08.02.2017 14:42
    0 | 1

  • Szpilki 
    Лаврентий Палыч в гробу перевернулся. Задерживать томаты - даже он не догадался.
    08.02.2017 15:09
    0 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      " и с размаху кинули в черный воронок"...
      08.02.2017 15:52
      0 | 1

  • pessimist 
    Когда государство не может победить коррупцию, бедность населения, наркоторговлю, метанол наконец, тогда ему остается только что хвастать победами над овощами и фруктами.
    08.02.2017 15:57
    0 | 7

    • Proletary 
      Может. Но если государство победит коррупцию, бедность, наркоторговлю, метанол, на что будет жить это государство?
      08.02.2017 17:24
      0 | 2
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