В Тверской области задержали 19 тонн томатов

7 февраля 2017 года в Ржеве Тверской области на посту весового контроля на автомобильной дороге М-9 «Балтия» остановили машину, в которой находились свежие помидоры. Согласно маркировке на упаковочных ящиках томаты весом 19 тонн были из Турции. Продукция была ввезена на территорию России под видом «фасоли по-грузински Лобио «Хозяин Барин» стерилизованная». По документам, представленным на товар ее отправили из Минского района Республики Беларусь в Санкт-Петербург. Сейчас машина задержана и находится на складе временного хранения, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Комментарии (11)
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pessimist
08.02.2017 15:57
0
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7
Proletary
08.02.2017 17:24
0
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2
DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
08.02.2017 18:02
0
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