В Тверской области задержаны члены хакерской группы, похитившие миллиард рублей со счетов клиентов финансовых учреждений

Спецоперацию провели в мае 2016 года сотрудники МВД и ФСБ России. Члены хакерской группы проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, за период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей.

- Помимо незаконного проникновения в банковские системы, на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по тридцати четырем адресам. Там обнаружены и изъяты свыше 90 единиц компьютерной техники, носители информации и средства связи, денежные средств порядка 4,5 млн. рублей, холодное оружие.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Всем предъявлено обвинение.

В ходе расследования данного уголовного дела к началу 2017 года были установлены и другие участники организованной группы, причастных к противоправной деятельности. В связи с выявленными фактами 25 января этого года в пяти субъектах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской области, задержаны 9 граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.