tvernews.ru
08 февраля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке - ТИА
08 Февраля 2017 11:55
Автор: TIA

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.
Минимальный уровень процентных ставок теперь в зависимости от программы кредитования составляет: от 11,25% годовых по программе «Приобретение строящегося жилья», от 11,75% – «Приобретение готового жилья», от 12% годовых – «Ипотечные каникулы» и  от 12,5% годовых по программе «Кредитование под залог имеющегося жилья».

Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.

Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 507 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 086 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

На правах рекламы.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г. 

Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст - 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита - 65 лет. Стаж на последнем месте работы - от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .Срок кредита - от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: банк уралсиб ипотека ставки по ипотеке кредит на ипотеку ипотечный кредит УРАЛСИБ
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
121

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
88

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
72

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
67

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
61

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100