Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Минимальный уровень процентных ставок теперь в зависимости от программы кредитования составляет: от 11,25% годовых по программе «Приобретение строящегося жилья», от 11,75% – «Приобретение готового жилья», от 12% годовых – «Ипотечные каникулы» и от 12,5% годовых по программе «Кредитование под залог имеющегося жилья».

Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.

Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 507 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 086 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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