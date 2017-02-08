Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.
Минимальный уровень процентных ставок теперь в зависимости от программы кредитования составляет: от 11,25% годовых по программе «Приобретение строящегося жилья», от 11,75% – «Приобретение готового жилья», от 12% годовых – «Ипотечные каникулы» и от 12,5% годовых по программе «Кредитование под залог имеющегося жилья».
Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.
Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.
В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.
Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 507 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 086 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.
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ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.
Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст - 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита - 65 лет. Стаж на последнем месте работы - от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .Срок кредита - от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается.
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