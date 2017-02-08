Прокуратура во избежание террористических актов потребовала от администрации Максатихи закрыть доступ к неработающему клубу

В муниципальной собственности администрации Максатихинского района находится нежилое здание, в нем ранее располагался клуб имени Калинина.

На протяжении длительного времени здание не эксплуатируется и находится в плачевном состоянии. Около клуба есть жилые дома и филиал ГБПОУ «Удомельский колледж», в котором обучаются несовершеннолетние.

Как сообщает прокуратура Тверской области, не принятие администрацией Максатихинского района мер, направленных на предупреждение причинения вреда населению и окружающей среде, в том числе мер, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание клуба может способствовать совершению террористических актов на территории Максатихи.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на чиновников принять меры и закрыть доступ в здание клуба им. Калинина.

Иск суд удовлетворил.