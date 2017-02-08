Прокуратура во избежание террористических актов потребовала от администрации Максатихи закрыть доступ к неработающему клубу

В муниципальной собственности администрации Максатихинского района находится нежилое здание, в нем ранее располагался клуб имени Калинина.
На протяжении длительного времени здание не эксплуатируется и находится в плачевном состоянии. Около клуба есть жилые дома и филиал ГБПОУ «Удомельский колледж», в котором обучаются несовершеннолетние.
Как сообщает прокуратура Тверской области, не принятие администрацией Максатихинского района мер, направленных на предупреждение причинения вреда населению и окружающей среде, в том числе мер, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание клуба может способствовать совершению террористических актов на территории Максатихи.
Прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на чиновников принять меры и закрыть доступ в здание клуба им. Калинина.
Иск суд удовлетворил.
Комментарии (1)
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bublik
08.02.2017 12:40
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