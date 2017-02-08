Железнодорожники рассказали, почему в сильные морозы встают тверские электрички

Аномальные погодные условия в январе-феврале в Московском и Тверском регионах негативно отразились на графике движения пригородных электропоездов по маршруту Москва-Тверь.Так, только за четыре дня новогодних каникул (с 5 по 8 января), когда столбики термометров опускались до -40 градусов, было зафиксировано более 2 тысяч задержек электричек, которые относятся к моторвагонному депо Крюково. Электропоезда серии ЭТ2М составляют основу парка электричек на участке Москва–Тверь.

– Основной причиной сбоев графика движения стало замерзание реостатных контроллеров электропоездов ЭТ-2М, – рассказывает начальник отдела организации ремонта Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава (ОДМВ) Николай Старченко. – Дело в том, что дирекция материально-технического обеспечения поставила нашему депо Крюково манжеты для реостатных контроллеров, выполненные из резины не того класса, который в состоянии выдерживать максимально низкие температуры воздуха. Нам нужны были выдерживающие температуру до минус 60-ти градусов, а поставлены были годные к использованию лишь до минус 30-ти. Причём, ДМТО не выдерживала график поставок: вместо того, чтобы обеспечивать заявленную потребность депо в манжетах поквартально, эта дирекция предоставила их все скопом лишь в самом конце года. Естественно, из-за этого манжеты к четвёртому кварталу успели стать на предприятии дефицитом. Моторвагонное депо Крюково готовилось к зимнему периоду, но при этом не были учтены риски эксплуатации электропоездов при аномально низких температурах воздуха.

Кроме того, на сбои и отставания в движении поездов повлияла и ещё одна причина: были зафиксированы массовые случаи отказа в работе электропневматических вентилей на этих электропоездах. Вентили были исправны, но также оказались неприспособленными к работе при столь низких температурах.

Однако сейчас, по словам железнодорожников, ситуацию удалось взять под контроль:

- Центральная ДМВ выделила дополнительный лимит на поставку манжет для реостатных контроллеров, выполненных из резины необходимого класса, – говорит начальник ОДМВ Юрий Дмитриев. – Так что теперь при заходе в депо Крюково каждого из электропоездов серии ЭТ-2М производится замена этих муфт. Количество муфт зависит от составности поезда, но в среднем на один устанавливается по 24 штуки. Так что проблема решается.

Сообщает газета www.gudok.ru

В ночь на 7 и на 8 февраля температура на участке между Москвой и Тверью опускалась почти до минус 30 градусов. Сообщений о серьезных сбоях в движении электричек не поступало.