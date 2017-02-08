tvernews.ru
08 февраля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Железнодорожники рассказали, почему в сильные морозы встают тверские электрички

08 Февраля 2017 11:03
Автор: TIA

Аномальные погодные условия в январе-феврале в Московском и Тверском регионах негативно отразились на графике движения пригородных электропоездов по маршруту Москва-Тверь.Так, только за четыре дня новогодних каникул (с 5 по 8 января), когда столбики термометров опускались до -40 градусов, было зафиксировано более 2 тысяч задержек электричек, которые относятся к моторвагонному депо Крюково.  Электропоезда серии ЭТ2М составляют основу парка электричек на участке Москва–Тверь.

– Основной причиной сбоев графика движения стало замерзание реостатных контроллеров электропоездов ЭТ-2М, – рассказывает начальник отдела организации ремонта Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава (ОДМВ) Николай Старченко. – Дело в том, что дирекция материально-технического обеспечения поставила нашему депо Крюково манжеты для реостатных контроллеров, выполненные из резины не того класса, который в состоянии выдерживать максимально низкие температуры воздуха. Нам нужны были выдерживающие температуру до минус 60-ти градусов, а поставлены были годные к использованию лишь до минус 30-ти. Причём, ДМТО не выдерживала график поставок: вместо того, чтобы обеспечивать заявленную потребность депо в манжетах поквартально, эта дирекция предоставила их все скопом лишь в самом конце года. Естественно, из-за этого манжеты к четвёртому кварталу успели стать на предприятии дефицитом. Моторвагонное депо Крюково готовилось к зимнему периоду, но при этом не были учтены риски эксплуатации электропоездов при аномально низких температурах воздуха.

Кроме того, на сбои и отставания в движении поездов повлияла и ещё одна причина: были зафиксированы массовые случаи отказа в работе электропневматических вентилей на этих электропоездах. Вентили были исправны, но также оказались неприспособленными к работе при столь низких температурах.

Однако сейчас, по словам железнодорожников, ситуацию удалось взять под контроль:

- Центральная ДМВ выделила дополнительный лимит на поставку манжет для реостатных контроллеров, выполненных из резины необходимого класса, – говорит начальник ОДМВ Юрий Дмитриев. – Так что теперь при заходе в депо Крюково каждого из электропоездов серии ЭТ-2М  производится замена этих муфт. Количество муфт зависит от составности поезда, но в среднем на один устанавливается по 24 штуки. Так что проблема решается.

Сообщает газета www.gudok.ru

В ночь на 7 и на 8 февраля температура на участке между Москвой и Тверью опускалась почти до минус 30 градусов. Сообщений о серьезных сбоях в движении электричек не поступало.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверские электрички поломка электричек остановка электропоездов
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Scribe 
    Дирекцию материально-технического обеспечения посадить в полном составе.
Начальника отдела организации ремонта Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава (ОДМВ) Николай Старченко лишить премии за 4 квартал 2016г и 1 квартал 2017г и по итогам 2017г. при повторении сбоев уволить.
    08.02.2017 11:24
    0 | 5

  • pessimist 
    Познавательно, однако. До сегодняшнего утра 99% читателей ТИА даже ни сном, ни духом что есть такие "манжеты для реостатных контроллеров" в электропоездах серии ЭТ2М. Пробел в образовании восполнен. Спасибо.
    08.02.2017 11:31
    0 | 7

    • peshehod 
      Звучит так же волшебно, как для старшеклассника на НВП "шептало одиночного огня"...
      08.02.2017 12:05
      0 | 1

  • MX69 
    Что-то я не пойму... я же не рассказываю им где и как я беру деньги на билет. И мне не надо рассказывать байки про бедных и несчастных ремонтников, которым не дают зап.части. Есть график движения электропоездов, не мы его утверждали, а сами РЖД и подконтрольные структуры. Так почему я должен сейчас выслушивать какие-то оправдания?
    08.02.2017 12:41
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
121

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
88

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
72

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
67

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
61

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100