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На молодого мужчину завели уголовное дело за то, что он обматерил и ударил инспектора ГИБДД

08 Февраля 2017 10:10
Автор: TIA

6 февраля текущего года два инспектора ГИБДД по заявлению о краже на пилораме приехали на место происшествия, где выяснили, что к преступлению причастен житель Калининского района. Далее они  направились по адресу проживания предполагаемого преступника и потребовали, чтобы мужчина поехал с ними в ОМВД Калининского района и дал пояснительные показания.

В квартире в это же время находился 23-летний мужчина - приятель подозреваемого. Он начал ругаться нецензурной бранью, в то время, как хозяин квартиры, игнорируя требования инспектора ДПС пройти к автомашине, вырвался и побежал в сторону подъезда. Один из сотрудников полиции побежал догонять удирающего вора, и в этот момент его приятель ударил ногой инспектора. Почувствовав сильную боль, полицейский вынужден был остановиться, чтобы не упасть.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлений по ч.1 ст. 318 УК РФ, ч.1 ст. 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей, не опасного для жизни и здоровья).

 

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Метки: ударил полицейского ударил ногой обругал полицейского ударил инспектора происшествие в Тверской области
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Комментарии (15)

  • BARBAdos 
    гибдд теперь кражами занимается, а по своему профилю уже работы нет?
    08.02.2017 10:36
    1 | 11

  • Buzzer 
    Надо было ещё помочиться на полицая.
    08.02.2017 10:40
    5 | 6

  • JKTU 
    Очередной виток требования "палок ", вот и косячат инспектора.  Их умение заточено только под : отнять и поделить. Шаг в сторону - коллапс.
    08.02.2017 10:44
    2 | 4

  • MEHT 
    Какое отношение имеют гибоны к кражам.
Крышевали пилораму?
    08.02.2017 11:05
    3 | 7

  • Scribe 
    Один из сотрудников полиции побежал догонять удирающего вора.....
Уже был суд?
    08.02.2017 11:07
    1 | 7

  • tver-city 
    Почувствовав сильную боль, полицейский вынужден был остановиться
Какие нежные сотрудники ГИБДД, они смелые только когда их больше двух!
    08.02.2017 11:10
    2 | 4

  • BARBAwin 
    Применение насилия в отношении представителей власти при исполнении ими ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей?
    08.02.2017 11:12
    0 | 7

  • romich 
    Удивительно дебильные комментарии дают комментаторы. Означает ли это,  что они дебилы?
    08.02.2017 11:22
    1 | 3

    • Scribe 
      ДА, ну если это ты
      08.02.2017 11:28
      2 | 8

    • Buzzer 
      romich, ты зеркало что ли нашёл?
      08.02.2017 11:42
      2 | 3

    • JKTU 
      Нужно понимать - это ваша убежденность в дебилизме комментаторов, или все таки, как весь "цивилизованный" мир пользуетесь методичками американских основоположников дарвинизма?
      08.02.2017 12:03
      1 | 0

  • zxcvbnm 
    Смысл понятен, непонятно, как и предыдущим комментаторам, а на каком основании инспектора ГИБДД выезжали на место КРАЖИ, вели там СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ и по результатам этих действий поехали производить ЗАДЕРЖАНИЕ?
    08.02.2017 12:18
    1 | 1

    • blkm 
      Кто находился ближе в то время , того и направили по горячим следам, что непонятного.
      08.02.2017 12:30
      0 | 2

  • SuperSemen69 
    Наверное потому, что они тоже сотрудники полиции. Может находились недалеко и получили указание руководства - прибыть на место кражи. Я например не против, если в задержании воров будет принимать участие вся наша полиция, в т.ч. и гаишники
    08.02.2017 12:29
    0 | 2

  • bublik 
    а почему за пешеходами-нарушителями не бегают?
    08.02.2017 12:54
    0 | 0
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