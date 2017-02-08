На молодого мужчину завели уголовное дело за то, что он обматерил и ударил инспектора ГИБДД

6 февраля текущего года два инспектора ГИБДД по заявлению о краже на пилораме приехали на место происшествия, где выяснили, что к преступлению причастен житель Калининского района. Далее они направились по адресу проживания предполагаемого преступника и потребовали, чтобы мужчина поехал с ними в ОМВД Калининского района и дал пояснительные показания.

В квартире в это же время находился 23-летний мужчина - приятель подозреваемого. Он начал ругаться нецензурной бранью, в то время, как хозяин квартиры, игнорируя требования инспектора ДПС пройти к автомашине, вырвался и побежал в сторону подъезда. Один из сотрудников полиции побежал догонять удирающего вора, и в этот момент его приятель ударил ногой инспектора. Почувствовав сильную боль, полицейский вынужден был остановиться, чтобы не упасть.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлений по ч.1 ст. 318 УК РФ, ч.1 ст. 319 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей, не опасного для жизни и здоровья).