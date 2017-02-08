В Тверской области на пожаре в жилом доме женщина получила ожоги лица и рук

Сильный пожар случился 7 февраля вечером, около 20:00, в деревне Слобода Конаковского района. Горел одноэтажный жилой дом. Печного отопления там не было, здание электрофицировано, поэтому предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

С огнём боролись отделения пожарно-спасательных частей №29 и №84. Через полтора часа пожар был потушен, но строение серьёзно пострадало - уничтожена шиферная кровля, обгорели стены и внутренняя отделка по всей площади. Также на пожаре ожоги I и II степени лица и рук получила жена хозяина дома: 55-летнюю женщину госпитализировали в Тверской областную клиническую больницу. Мужчина не пострадал.