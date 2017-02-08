В День памяти А.С. Пушкина в Твери покажут моноспектакль «Гробовщик»

10 февраля в 18.30 в Актовом зале библиотеки имени Горького, в день памяти А.С. Пушкина состоится спектакль «Гробовщик» в исполнении студии "Знаки сезонников".

В 2017 году исполняется 180 лет со дня гибели А.С. Пушкина. В день памяти поэта студия «Знаки сезонников» проводит ежегодный литературно-театральный вечер. В этом году актер Лёша Зинатулин представит моноспектакль «Гробовщик» по одноименной повести А.С. Пушкина, написанной в 1830 году в Болдино. Сжатая, точная, легкая повесть наполнена глубоким философским смыслом и таит немало загадок для исследователей и читателей.

В постановке используется богатый научный, эпистолярный, иллюстративный и музыкальный материал. В прологе звучит письмо Пушкина к Наталье Николаевне Гончаровой – специально для спектакля петербургский писатель А.С. Ильянен сделал запись на французском языке (как оно и было написано 9 сентября 1830 года в Болдино).

Атмосфера загадочности, неординарность реквизита, сценических приёмов и манера исполнения захватывают зрителя, держат в напряжении с начала и до самого окончания спектакля. Это не просто театральное представление – это и лекция, и погружение в эпоху создания литературного памятника, и анализ человеческих характеров, и авторская интерпретация пушкинского текста. Даже после того, как занавес опустится, размышления об увиденном ещё долго будут владеть зрителем.

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года великий русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее.



«Из всех «Повестей Белкина» новелла «Гробовщик» — самая короткая, самая загадочная, быть может, самая богатая по содержанию, самая прозаичная по изображаемому миру и, в то же время, самая по­этичная по структуре». Вольф Шмид.

Актер Лёша Зинатулин, мастер нестандартного прочтения классики, разворачивает сценическое действие в трех местах: в Москве, где живет гробовщик Андриян Прохоров, в селе Болдино, где застигнутый холерой сочиняет свою первую повесть А.С. Пушкин, и в Яснополянской школе, в которой Лев Толстой читает «Гробовщика» крестьянам.