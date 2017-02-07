В Тверской области ожидается аномально высокое атмосферное давление

На этой неделе в Тверскую область пришли не только морозы. Синоптики обещают нам повышение атмосферного давления. Уже сегодня, 7 февраля, барометры показывали 769 мм рт. ст.

Но это не предел, согласно данным Тверского гидрометцентра, в ночь со вторника на среду давление вырастет до 770 мм ртутного столба при норме 745.

Синоптики называют такие показатели рекордными. Погода будет малооблачной и морозной. В ночные часы в Тверской области -23…-28. В среду давление будет все таким же высоким 769 мм рт.ст. А с четверга оно начнет постепенно понижаться. В то время, как столбик термометров будет повышаться, и в регион придет потепление.