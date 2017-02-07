В ряде домов в Бологое нет тепла и горячей воды

7 февраля в 19:00 7 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об отключении горячего водоснабжения и теплоснабжения в ряде домов города Бологое.
Точное количество не сообщается.
Как говорится на сайте ведомства, на место порыва выехала оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, ремонтные бригады от МУП «Электросети». Всего к проведению работ привлекается группировка из 8 человек и 4 единиц техники.
|2017-02-06 18:54
|2017-02-02 10:41
|2017-02-06 11:23
|2017-02-01 17:58
|2017-02-03 20:35
|2017-02-04 22:25
|2017-02-07 11:54
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.