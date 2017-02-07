В ряде домов в Бологое нет тепла и горячей воды

7 февраля в 19:00 7 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение об отключении горячего водоснабжения и теплоснабжения в ряде домов города Бологое.

Точное количество не сообщается.

Как говорится на сайте ведомства, на место порыва выехала оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, ремонтные бригады от МУП «Электросети». Всего к проведению работ привлекается группировка из 8 человек и 4 единиц техники.